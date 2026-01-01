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Братское сердце
Киноафиша Братское сердце

Спектакль Братское сердце

Гастроли Томского областного театра драмы 12+
Продолжительность 100 минут
Возраст 12+

О спектакле

Гастроли Томского областного театра драмы в Екатеринбурге: спектакль «Братское сердце»

Спектакль «Братское сердце» — это трогательный монолог-исповедь, основанный на реальных событиях и рассказах Артема Василюка, участника специальной военной операции.

Главный герой представляет собой человека с глубоким жизненным опытом. Ранее он работал в МЧС и с риском для жизни спасал людей на пожарах. Весной 2022 года Артем присоединился к специальной военной операции в качестве добровольца.

На фронте он сражался в роли снайпера и однажды, подбив вражеский танк с помощью противопехотного гранатомета, фактически вызвал огонь на себя. Это мужество стоило ему ноги, но Артем не оставил своих товарищей, помогая им выбраться из-под обстрела.

Находясь в госпитале, он встретил свою настоящую любовь. История девушки Кати также полна эмоций и силы — ради своего любимого она решилась изменить свою жизнь.

Спектакль «Братское сердце» затрагивает важные темы мужества, любви и самопожертвования, создавая сильный эмоциональный отклик у зрителей. Приходите, чтобы увидеть, как на сцене раскрываются эти глубокие чувства и переживания.

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Сентябрь
25 сентября пятница
13:00
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2

Фотографии

Братское сердце Братское сердце

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