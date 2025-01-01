Спектакль Сказка о царе Салтане

Приглашаем на новогодний мюзикл

Потрясающее представление, вдохновлённое шедевром Александра Сергеевича Пушкина — «Сказка о царе Салтане». Вас ждут роскошные костюмы, яркие декорации, зажигательные танцы, живой профессиональный вокал и новые хиты от композитора, народного артиста РФ А. С. Зацепина, которые подхватит весь зал. Это шоу станет настоящим праздником красоты, музыки и таланта.

Для всех возрастов

И дети, и взрослые найдут здесь что-то для себя: весёлое, поучительное, интересное и познавательное. Этот сказочный мюзикл на стихи великого русского поэта А. С. Пушкина — это торжество русского языка, его красок, эстетики, динамики и оживающего волшебства. История царя Салтана, его нежной любви к царевне, неожиданные повороты сюжета и козни завистливых врагов — всё это обретает новую жизнь через музыку, песни и танцы.

Музыка и атмосфера

Музыка Александра Сергеевича Зацепина создаёт неповторимую атмосферу сказки. Простые и мелодичные песни легко запоминаются и вызывают желание подпевать.

Роли

Князь Гвидон — известный певец и актер — Антон Зацепин.

Дополнительная программа

Новогодняя анимационная программа (начинается за 40 минут до начала спектакля).

Конкурсы и розыгрыши призов.

Отдельная фотозона.

Фотосессия с полюбившимися героями после спектакля.

Внимание

Сладкий новогодний подарок можно приобрести, выбрав тариф билета «С новогодним подарком».

Дети до 3-х лет проходят бесплатно по одному билету со взрослым и занимают место у него на коленях.

Режиссёр и автор либретто

Муза Ли.

Автор музыки

Композитор, народный артист РФ Александр Зацепин.

Авторы либретто

Муза Ли

Евгений Финадеев

Владимир Бельский

Продюсер

Тимур Хван.

Художественный руководитель

Александр Комаров.