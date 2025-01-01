Спектакль Сказка о царе Салтане

Потрясающее представление, вдохновлённое шедевром Александра Сергеевича Пушкина — «Сказка о царе Салтане». Вас ждут роскошные костюмы, яркие декорации, зажигательные танцы, живой профессиональный вокал и новые хиты от композитора, народного артиста РФ А. С. Зацепина, которые подхватит весь зал. Это шоу станет настоящим праздником красоты, музыки и таланта.
Для всех возрастов
И дети, и взрослые найдут здесь что-то для себя: весёлое, поучительное, интересное и познавательное. Этот сказочный мюзикл на стихи великого русского поэта А. С. Пушкина — это торжество русского языка, его красок, эстетики, динамики и оживающего волшебства. История царя Салтана, его нежной любви к царевне, неожиданные повороты сюжета и козни завистливых врагов — всё это обретает новую жизнь через музыку, песни и танцы.
Музыка и атмосфера
Музыка Александра Сергеевича Зацепина создаёт неповторимую атмосферу сказки. Простые и мелодичные песни легко запоминаются и вызывают желание подпевать.
Роли
Дополнительная программа
Внимание
Сладкий новогодний подарок можно приобрести, выбрав тариф билета «С новогодним подарком».
Дети до 3-х лет проходят бесплатно по одному билету со взрослым и занимают место у него на коленях.
Режиссёр и автор либретто
Муза Ли.
Автор музыки
Композитор, народный артист РФ Александр Зацепин.
Авторы либретто
Продюсер
Тимур Хван.
Художественный руководитель
Александр Комаров.