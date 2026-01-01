Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шоу, покоряющее сердца. Ансамбль танца «Казань»
Киноафиша Шоу, покоряющее сердца. Ансамбль танца «Казань»

Спектакль Шоу, покоряющее сердца. Ансамбль танца «Казань»

6+
Возраст 6+

О спектакле

Шоу, покоряющее сердца: концертная программа Ансамбля танца «Казань»

В Филармонии имени Габдуллы Тукая пройдёт концертная программа Ансамбля танца «Казань». Зрителей ожидает захватывающее представление, где традиции и современность сливаются в едином ритме движения.

В программе — динамичные народные танцы, лирические композиции, виртуозные мужские партии и изящные женские хореографические номера. Каждое выступление становится отдельной историей, рассказанной языком пластики, музыки и эмоций.

Ансамбль танца «Казань» известен своей энергетикой и высоким исполнительским мастерством. Коллектив бережно сохраняет национальные традиции, сочетая их с современными хореографическими решениями.

Красочные костюмы, мощная музыкальная палитра и неподдельная искренность исполнителей делают это шоу настоящим праздником танца. Оно объединяет поколения и оставляет незабываемые впечатления.

«Шоу, покоряющее сердца» — это эмоции, которые невозможно забыть.

 

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше