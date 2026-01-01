Кинопоказ в рамках Фестиваля Довлатова 2026

Фестиваль Довлатова представляет уникальный кинопоказ, который пройдет в арт-пространстве «Театральная долина». Режиссер Николай Якимчук расскажет о своём проекте, который уже успел привлечь внимание зрителей.

О чем фильм

«У каждого свой Довлатов» — так считают авторы фильма. Зрители задумываются, каким бы стал знаменитый писатель, если бы вновь появился в Петербурге. Куда бы он пошёл? Чем бы занимался? Какие бы чувства испытывал по отношению к своей славе? Герои фильма размышляют об этом, а монологи самого Довлатова о важном дополняют их мысли.

Еще одним важным персонажем становится дом, в котором жил Сергей Донатович. Под великолепную музыку Микаэла Таривердиева этот дом становится поиском воспоминаний о писателе.

Каст и отзывы

В фильме задействованы актеры: Семён Фурман, Антон Шварц (БДТ), Валерий Костин, Ольга Яковлева и Алексей Шевченко.

Отзыв писателя Елены Скульской о картине: «Никто до Вас и не пытался сделать фильм о Довлатове, живущем сегодня. Да, он стал памятником, но важен не только памятник рукотворный, но и памятник нерукотворный, который встроился в души людей. Фильм помогает преодолевать невзгоды и относиться к жизни с иронией. Есть много замечательных находок, о которых хотелось бы поговорить подробно. Теперь вот мечтаю пригласить Вас на следующие Дни Довлатова».