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Петербургский стиль. Модельеры Северной столицы. 1980–2010 годы
Киноафиша Петербургский стиль. Модельеры Северной столицы. 1980–2010 годы

Петербургский стиль. Модельеры Северной столицы. 1980–2010 годы

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О выставке

Новая экспозиция о петербургской моде в Эрмитаже

В Галерее костюма Реставрационно-хранительского центра Государственного Эрмитажа «Старая Деревня» открылась обновлённая выставка «Петербургский стиль. Модельеры Северной столицы. 1980-е – 2010-е годы». Экспозиция посвящена творчеству петербургских модельеров за последние 30 лет, отражая ключевые события и изменения в мире моды города.

Значимые события в истории петербургской моды

В конце 1980-х и начале 1990-х годов Петербург переживал непростые времена. Одним из важных этапов стал упадок Ленинградского дома моделей одежды (ЛДМО), основанного в сентябре 1944 года, сразу после снятия фашистской блокады. В 1994 году, к сожалению, ЛДМО закрылся в год своего 50-летнего юбилея.

Тем не менее, в 1990-е годы на модной сцене стали появляться новые имена. Молодые и талантливые модельеры, многие из которых имеют опыт работы в ЛДМО, начали открывать собственные модные дома. Некоторые из них продолжают успешно функционировать и по сей день, внося вклад в развитие петербургской моды, которая приобрела популярность и за пределами города и страны.

Уникальная коллекция моделей

В выставке представлены костюмы и арт-объекты, созданные художниками разных поколений. Среди них такие мастера, как:

  • Александр Арнгольдт
  • Сергей Бакин
  • Олег Бирюков
  • Владимир Бухинник
  • Константин Гончаров
  • Татьяна Котегова
  • Лилия Кисиленко
  • Стас Лопаткин
  • Нонна Меликова
  • Татьяна Парфёнова
  • Лариса Погорецкая
  • Ирина Танцурина
  • Елена Ткаченко
  • Янис Чамалиди
  • Татьяна Чапургина

Автор и концепция выставки

Автором экспозиции является Нина Ивановна Тарасова, заведующая Сектором прикладного искусства Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа и кандидат исторических наук.

Не упустите возможность ознакомиться с петербургской модой и ее яркой историей, представленными в уникальной атмосферной выставке, которая продолжит вдохновлять зрителей.

Купить билет на выставка Петербургский стиль. Модельеры Северной столицы. 1980–2010 годы

Помощь с билетами
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Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
12 августа среда
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
13 августа четверг
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
14 августа пятница
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
15 августа суббота
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
16 августа воскресенье
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
17 августа понедельник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
18 августа вторник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
19 августа среда
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
20 августа четверг
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
21 августа пятница
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
22 августа суббота
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
23 августа воскресенье
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
24 августа понедельник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
25 августа вторник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
26 августа среда
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
27 августа четверг
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
28 августа пятница
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
29 августа суббота
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
30 августа воскресенье
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
31 августа понедельник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
1 сентября вторник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
2 сентября среда
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
3 сентября четверг
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
4 сентября пятница
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
5 сентября суббота
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
6 сентября воскресенье
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
7 сентября понедельник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
8 сентября вторник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
9 сентября среда
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
10 сентября четверг
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
11 сентября пятница
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
12 сентября суббота
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
13 сентября воскресенье
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
14 сентября понедельник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
15 сентября вторник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
16 сентября среда
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
17 сентября четверг
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
18 сентября пятница
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
19 сентября суббота
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
20 сентября воскресенье
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
21 сентября понедельник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
22 сентября вторник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
23 сентября среда
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
24 сентября четверг
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
25 сентября пятница
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
26 сентября суббота
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
27 сентября воскресенье
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
28 сентября понедельник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
29 сентября вторник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
30 сентября среда
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
1 октября четверг
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
2 октября пятница
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
3 октября суббота
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
4 октября воскресенье
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
5 октября понедельник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
6 октября вторник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
7 октября среда
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
8 октября четверг
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
9 октября пятница
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
10 октября суббота
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
11 октября воскресенье
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
12 октября понедельник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
13 октября вторник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
14 октября среда
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
15 октября четверг
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
16 октября пятница
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
17 октября суббота
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
18 октября воскресенье
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
19 октября понедельник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
20 октября вторник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
21 октября среда
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
22 октября четверг
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
23 октября пятница
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
24 октября суббота
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
25 октября воскресенье
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
26 октября понедельник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
27 октября вторник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
28 октября среда
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
29 октября четверг
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
30 октября пятница
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
31 октября суббота
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
1 ноября воскресенье
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
2 ноября понедельник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
3 ноября вторник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
4 ноября среда
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
5 ноября четверг
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
6 ноября пятница
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
7 ноября суббота
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
8 ноября воскресенье
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
9 ноября понедельник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
10 ноября вторник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
11 ноября среда
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
12 ноября четверг
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
13 ноября пятница
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
14 ноября суббота
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
15 ноября воскресенье
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
16 ноября понедельник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
17 ноября вторник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
18 ноября среда
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
19 ноября четверг
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
20 ноября пятница
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
21 ноября суббота
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
22 ноября воскресенье
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
23 ноября понедельник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
24 ноября вторник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
25 ноября среда
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
26 ноября четверг
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
27 ноября пятница
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
28 ноября суббота
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
29 ноября воскресенье
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
30 ноября понедельник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
1 декабря вторник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
2 декабря среда
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
3 декабря четверг
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
4 декабря пятница
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
5 декабря суббота
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
6 декабря воскресенье
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
7 декабря понедельник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
8 декабря вторник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
9 декабря среда
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
10 декабря четверг
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
11 декабря пятница
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
12 декабря суббота
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
13 декабря воскресенье
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
14 декабря понедельник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
15 декабря вторник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
16 декабря среда
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
17 декабря четверг
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
18 декабря пятница
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
19 декабря суббота
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
20 декабря воскресенье
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
21 декабря понедельник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
22 декабря вторник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
23 декабря среда
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
24 декабря четверг
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
25 декабря пятница
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
26 декабря суббота
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
27 декабря воскресенье
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
28 декабря понедельник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
29 декабря вторник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
30 декабря среда
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
31 декабря четверг
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
1 января пятница
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
2 января суббота
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
3 января воскресенье
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
4 января понедельник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
5 января вторник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
6 января среда
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
7 января четверг
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
8 января пятница
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
9 января суббота
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
10 января воскресенье
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
11 января понедельник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
12 января вторник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
13 января среда
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
14 января четверг
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
15 января пятница
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
16 января суббота
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
17 января воскресенье
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
18 января понедельник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
19 января вторник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
20 января среда
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
21 января четверг
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
22 января пятница
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
23 января суббота
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
24 января воскресенье
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
25 января понедельник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
26 января вторник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
27 января среда
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
28 января четверг
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
29 января пятница
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
30 января суббота
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
31 января воскресенье
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
1 февраля понедельник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
2 февраля вторник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
3 февраля среда
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
4 февраля четверг
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
5 февраля пятница
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
6 февраля суббота
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
7 февраля воскресенье
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
8 февраля понедельник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
9 февраля вторник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
10 февраля среда
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
11 февраля четверг
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
12 февраля пятница
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
13 февраля суббота
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
14 февраля воскресенье
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
15 февраля понедельник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
16 февраля вторник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
17 февраля среда
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
18 февраля четверг
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
19 февраля пятница
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
20 февраля суббота
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
21 февраля воскресенье
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
22 февраля понедельник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
23 февраля вторник
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
24 февраля среда
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
25 февраля четверг
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
26 февраля пятница
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
27 февраля суббота
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а
28 февраля воскресенье
09:00
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Санкт-Петербург, Заусадебная, 37а

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Арт-вечеринка Artvibes. Объемные лимоны на холсте в ресторане Крыша 18

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