В Галерее костюма Реставрационно-хранительского центра Государственного Эрмитажа «Старая Деревня» открылась обновлённая выставка «Петербургский стиль. Модельеры Северной столицы. 1980-е – 2010-е годы». Экспозиция посвящена творчеству петербургских модельеров за последние 30 лет, отражая ключевые события и изменения в мире моды города.
В конце 1980-х и начале 1990-х годов Петербург переживал непростые времена. Одним из важных этапов стал упадок Ленинградского дома моделей одежды (ЛДМО), основанного в сентябре 1944 года, сразу после снятия фашистской блокады. В 1994 году, к сожалению, ЛДМО закрылся в год своего 50-летнего юбилея.
Тем не менее, в 1990-е годы на модной сцене стали появляться новые имена. Молодые и талантливые модельеры, многие из которых имеют опыт работы в ЛДМО, начали открывать собственные модные дома. Некоторые из них продолжают успешно функционировать и по сей день, внося вклад в развитие петербургской моды, которая приобрела популярность и за пределами города и страны.
В выставке представлены костюмы и арт-объекты, созданные художниками разных поколений. Среди них такие мастера, как:
Автором экспозиции является Нина Ивановна Тарасова, заведующая Сектором прикладного искусства Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа и кандидат исторических наук.
Не упустите возможность ознакомиться с петербургской модой и ее яркой историей, представленными в уникальной атмосферной выставке, которая продолжит вдохновлять зрителей.