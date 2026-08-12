Новая экспозиция о петербургской моде в Эрмитаже

В Галерее костюма Реставрационно-хранительского центра Государственного Эрмитажа «Старая Деревня» открылась обновлённая выставка «Петербургский стиль. Модельеры Северной столицы. 1980-е – 2010-е годы». Экспозиция посвящена творчеству петербургских модельеров за последние 30 лет, отражая ключевые события и изменения в мире моды города.

Значимые события в истории петербургской моды

В конце 1980-х и начале 1990-х годов Петербург переживал непростые времена. Одним из важных этапов стал упадок Ленинградского дома моделей одежды (ЛДМО), основанного в сентябре 1944 года, сразу после снятия фашистской блокады. В 1994 году, к сожалению, ЛДМО закрылся в год своего 50-летнего юбилея.

Тем не менее, в 1990-е годы на модной сцене стали появляться новые имена. Молодые и талантливые модельеры, многие из которых имеют опыт работы в ЛДМО, начали открывать собственные модные дома. Некоторые из них продолжают успешно функционировать и по сей день, внося вклад в развитие петербургской моды, которая приобрела популярность и за пределами города и страны.

Уникальная коллекция моделей

В выставке представлены костюмы и арт-объекты, созданные художниками разных поколений. Среди них такие мастера, как:

Александр Арнгольдт

Сергей Бакин

Олег Бирюков

Владимир Бухинник

Константин Гончаров

Татьяна Котегова

Лилия Кисиленко

Стас Лопаткин

Нонна Меликова

Татьяна Парфёнова

Лариса Погорецкая

Ирина Танцурина

Елена Ткаченко

Янис Чамалиди

Татьяна Чапургина

Автор и концепция выставки

Автором экспозиции является Нина Ивановна Тарасова, заведующая Сектором прикладного искусства Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа и кандидат исторических наук.

Не упустите возможность ознакомиться с петербургской модой и ее яркой историей, представленными в уникальной атмосферной выставке, которая продолжит вдохновлять зрителей.