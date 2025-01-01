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Сердце Запада
Билеты от 2500₽
Киноафиша Сердце Запада

Спектакль Сердце Запада

Постановка
РАМТ 12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

«Сердце Запада». Спектакль по рассказам О'Генри на сцене РАМТа

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Сердце Запада», основанный на знаменитых рассказах О'Генри из сборника с тем же названием. В программу вошли такие яркие истории, как «Пимиентские блинчики» и «Друг - Телемак», а также другие не менее захватывающие сюжеты.

О спектакле

Режиссер спектакля предлагает зрителям погрузиться в атмосферу Дикого Запада, где каждый персонаж — это отдельная история, наполненная юмором, иронией и глубокими человеческими переживаниями. Чудесные диалоги и неожиданные повороты сюжета делают каждую сцену незабываемой.

Интересные факты

  • О'Генри, чье настоящее имя Уильям Сидни Портер, был известен своим уникальным стилем и неожиданными концовками рассказов.
  • Сборник «Сердце Запада» был опубликован в 1907 году и до сих пор остается актуальным благодаря своей универсальной тематике и ярким персонажам.
  • Спектакль сочетает в себе элементы комедии и драмы, что делает его подходящим для широкой аудитории.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте театра или в кассах. Рекомендуем позаботиться о покупке заранее, так как количество мест ограничено.

Ждем вас на спектакле «Сердце Запада»! Откройте для себя мир О'Генри и насладитесь неповторимой атмосферой театра.

Режиссер
Андрей Рыклин
Андрей Рыклин
В ролях
Алексей Бобров
Дмитрий Кривощапов
Александра Розовская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 августа
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
21:30 от 2500 ₽
27 августа
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
21:30 от 2500 ₽
28 августа
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
21:30 от 3500 ₽
1 сентября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
21:00 от 2500 ₽
2 сентября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
21:00 от 2500 ₽
3 сентября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
21:00 от 2500 ₽

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