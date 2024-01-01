Иммерсивная мультимедиа выставка SENSE в Москве

В Центре современного искусства МАРС открылась новая версия мультимедийного проекта «SENSE. Почувствуй стихии». Это обновлённая интерпретация одной из самых атмосферных иммерсивных выставок арт-столицы — «SENSE. Геометрия чувств». Творческая лаборатория художников под руководством Анастасии Картузовой продолжает исследовать взаимодействие природных стихий и человека, внедряя новые визуальные решения и технологии.

Уникальные арт-объекты и спецэффекты

Выставка включает впечатляющие арт-объекты и фантастические спецэффекты, такие как новые ольфакторные композиции парфюмера Виталия Пария, которые стали частью художественного маршрута. «SENSE. Почувствуй стихии» предлагает зрителям сенсорное путешествие по основам мира, где стихи природы представляют собой живые архетипы, через которые проявляется сам человек.

Путешествие через стихии

Посетители могут пройти путь от искры к целостности: Огонь рождает намерение и страсть, Земля укореняет и напоминает о внутренних опорах, Воздух даёт лёгкость и возможность сделать первый шаг, Вода очищает и уносит лишнее, а Эфир соединяет всё в гармоничное дыхание. Каждая стихия становится не метафорой, а реальным опытом, который возвращает зрителя к чувствованию собственной природы.

Главные обновления проекта

ГЕНЕЗИС : аудиовизуальное световое шоу об истории рождения мира, пролог выставки, приглашение к исследованию чувств и сопричастности к живому миру.

: аудиовизуальное световое шоу об истории рождения мира, пролог выставки, приглашение к исследованию чувств и сопричастности к живому миру. ДЫХАНИЕ ПЕРЕМЕН : интерактивная инсталляция в зале Воздуха, состоящая из света и прозрачных сфер, каждая из которых является мыслью, отпущенной в путь.

: интерактивная инсталляция в зале Воздуха, состоящая из света и прозрачных сфер, каждая из которых является мыслью, отпущенной в путь. НЕДРА : site-specific инсталляция в зале Земли, созданная в сотрудничестве с ИИ, трансформирующая пространство с помощью гибких ивовых лент, символизирующих объятия природы.

: site-specific инсталляция в зале Земли, созданная в сотрудничестве с ИИ, трансформирующая пространство с помощью гибких ивовых лент, символизирующих объятия природы. АКУСТИЧЕСКИЙ ХОЛЛ : инсталляция — коридор, наполненный музыкой дождя и ветра, растворяющий привычные звуки и создающий уникальные переживания.

: инсталляция — коридор, наполненный музыкой дождя и ветра, растворяющий привычные звуки и создающий уникальные переживания. ТИРТА: ИИ-инсталляция — водопад, уносящий страхи и ограничения, с которыми хочется проститься навсегда.

Философия проекта

Философия «SENSE. Почувствуй стихии» основана на мысль: всё необходимое уже есть внутри нас. Чтобы понять, прочувствовать и пережить это, нужно посетить пространство, где не дают готовых ответов, но открываются невероятные возможности и появляется способность слышать самого себя.