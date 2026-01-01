Театральная экскурсия в культурном центре «Хитровка»

В культурном центре «Хитровка» пройдет экскурсия, которая перенесет вас в атмосферу XVII века и раскроет легенды этого исторического места. Участники смогут насладиться мультимедийной инсталляцией «Хитросплетения», попробовать хитровский чай по секретному рецепту, а также получить театральный сюрприз и сделать фотографии в аутентичных подвалах.

Историческое сердце Москвы

Хитровка — это колоритный московский район с богатой историей. Вымощенные камнем подвалы хранят в себе память о нескольких веках. Экскурсия «Подвалы Хитровки: от прошлого к настоящему» создаст уникальную атмосферу для всех любителей истории и культуры.

Что увидите на экскурсии

Во время экскурсии вам откроется:

Мультимедийная инсталляция «Хитросплетения», посвященная истории Хитровки;

Неповторимый Хитрочай — уникальный чай с секретным составом, который мы предлагаем нашим гостям;

Памятный сувенир — «Паспорт Хитровчанина», который подтверждает вашу связь с культурой Хитровки;

Арт-объект «Сонька Золотая Ручка» — золотая рука, торчащая из стены, символизирует легенды и историю этого места.

Чаепитие по традициям XIX века

На экскурсии вам предложат эклектичное чаепитие с кипятком из самовара. Почувствуйте атмосферу московских традиций и насладитесь вкусом хитровского чая.

Мероприятие пройдет с одним антрактом, и для вашего удобства будет работать буфет.