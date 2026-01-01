Иконография нового мира: Лекция о творчестве О’Киф

Приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвящённую выдающейся американской художнице Джорджии О’Киф. Она показала миру, что Америка способна создать собственный авангард, не зависящий от европейских традиций.

На лекции мы рассмотрим, как пустыня Нью-Мексико и феминистский дух начала XX века повлияли на формирование уникального стиля О’Киф. В её работах лепестки цветов увеличены до размеров небоскрёбов, что создаёт удивительную связь между природным ландшафтом и человеческим телом.

Лекция пройдет под руководством Наталии Дядюновой, искусствоведа и преподавателя Школы Дизайна НИУ ВШЭ. Не упустите возможность узнать больше о самом узнаваемом голосе американского искусства!