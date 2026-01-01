Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Лекция «Джорджия О’Киф и рождение американского модернизма»
Билеты от 500₽
Киноафиша Лекция «Джорджия О’Киф и рождение американского модернизма»

Лекция «Джорджия О’Киф и рождение американского модернизма»

16+
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О выставке

Иконография нового мира: Лекция о творчестве О’Киф

Приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвящённую выдающейся американской художнице Джорджии О’Киф. Она показала миру, что Америка способна создать собственный авангард, не зависящий от европейских традиций.

На лекции мы рассмотрим, как пустыня Нью-Мексико и феминистский дух начала XX века повлияли на формирование уникального стиля О’Киф. В её работах лепестки цветов увеличены до размеров небоскрёбов, что создаёт удивительную связь между природным ландшафтом и человеческим телом.

Лекция пройдет под руководством Наталии Дядюновой, искусствоведа и преподавателя Школы Дизайна НИУ ВШЭ. Не упустите возможность узнать больше о самом узнаваемом голосе американского искусства!

Купить билет на выставка Лекция «Джорджия О’Киф и рождение американского модернизма»

Помощь с билетами
Июль
11 июля суббота
19:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 500 ₽

В ближайшие дни

Мастер-класс «Картина Кинусайга» (2 человека)
6+
Мастер-класс

Мастер-класс «Картина Кинусайга» (2 человека)

28 мая в 16:30 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 1700 ₽
Экскурсия с представлением
0+

Экскурсия с представлением

30 мая в 12:00 Музей фокусов и иллюзий
от 1600 ₽
Свидание в Тишине + Арома мастер-класс
16+
Мастер-класс Интерактивный

Свидание в Тишине + Арома мастер-класс

28 мая в 11:00 Музей «В Тишине»
от 5040 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше