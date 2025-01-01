Спектакль Щелкунчик

Приглашение в волшебный мир «Щелкунчика». Новогодний спектакль в Волгоградском планетарии

Новый год – это пора волшебства и чудес. Стоит лишь поверить в сказку, как она тут же распахивает свои двери, приглашая в свой дивный мир. Где невозможное возможно, а добро всегда побеждает зло.

«Школа балета XXI век» и ГБУК ВО «Волгоградский планетарий» приглашают вас на уникальный спектакль-балет «Щелкунчик». Здесь волшебные танцы на пуантах под звёздным куполом подарят зрителям сказочную атмосферу и эффект погружения в видео пространство.

Добрая новогодняя сказка

Эта самая добрая новогодняя сказка рассказывает о храброй девочке Маше, заколдованном принце-щелкунчике и злым короле мышей. История затрагивает вечное противостояние добрых и злых сил и завершается победой прекрасных чувств.

«Щелкунчик» любят взрослые и дети во всем мире. Загадочная история Гофмана погружает в волшебный мир детства, наполненный настоящими чудесами. Это рассказ о том, как самые невероятные детские фантазии становятся реальностью.

Простые истины в приключениях

Героям сказки предстоит пройти через тяжелые испытания, чтобы понять простые истины: доброте и отваге под силу преодолеть любые полчища недругов, а любящее сердце способно разрушить даже самые злые чары.

Не пропустите возможность стать частью этой увлекательной истории и наслаждаться чарующей атмосферой новогоднего спектакля!