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Щелкунчик и Королева мышей
Киноафиша Щелкунчик и Королева мышей

Спектакль Щелкунчик и Королева мышей

6+
Возраст 6+

О спектакле

Музыкальная сказка для всей семьи

В старинном замке начинается загадочная и волшебная история о добре и зле. Королева Мышильда, которая живет в замке, по ночам бродит по его коридорам со своей свитой и строит козни обитателям. Ее чары коснулись принца Фредерика, которого она заколдовала, превратив в Щелкунчика. Но сможет ли он избавиться от заклятия?

Спасение замка

Юная Мари Штальбаум — единственная, кто может помочь Щелкунчику. Спектакль расскажет о ее храбрости, силе духа и готовности сразиться с коварной Королевой мышей ради спасения не только принца, но и всего замка.

Волшебная атмосфера

Зрители смогут погрузиться в мир музыки и волшебства. Красивые декорации, завораживающие музыкальные композиции и увлекательный сюжет делают этот спектакль настоящим новогодним чудом для всей семьи. «Щелкунчик и Королева мышей» — это история о победе добра над злом, наполненная магией и праздничным настроением.

Не пропустите этот захватывающий спектакль, который подарит радость и детям, и взрослым!

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