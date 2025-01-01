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Рюити Сакамото «Звездная пустота». Музыкальное шоу в Планетарии
Киноафиша Рюити Сакамото «Звездная пустота». Музыкальное шоу в Планетарии

Рюити Сакамото «Звездная пустота». Музыкальное шоу в Планетарии

6+
Продолжительность 1 час 10 минут без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка Рюити Сакамото: премьера в Петербурге

Рюити Сакамото — это не просто имя, а целая эпоха в мире музыки. Обладатель Оскара и Грэмми, он прославился как композитор величайших саундтреков к известным фильмам. Его удивительная музыка сочетает в себе элементы Востока и Запада, создавая уникальное звучание, которое невозможно забыть.

Концертная программа

В программе предстоящего концерта будут представлены композиции разных периодов и настроений. Зрители смогут насладиться разнообразием стилей — от неоклассического минимализма до эклектичных электронных миксов. Музыка Сакамото — это не просто звуки, это глубокие эмоции, которые «разрезают» сердце слушателя, оставляя неизгладимый след.

Музыка для вдохновения

Сакамото создал музыку для таких фильмов, как «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс», «Последний император», «Грозовой перевал», «Маленький Будда», «Выживший» и «Проксима». Его произведения идеально подходят для долгих прогулок и созерцания, а также для тех, кто ценит атмосферу и гармонию.

Концерт от Amadeus Concerts

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Amadeus Concerts подготовили для вас премьеру, которая станет настоящим лакомством для любителей искусства. В программе: рояль, виолончель, орган, флейта и электроника. Видеоконтент, отражающий дух Маэстро, добавит особую атмосферу концерту.

Встреча в космосе

Концерт пройдет в одном из самых больших планетариев Европы — идеальном месте для такого космического путешествия. Продолжительность мероприятия составит 1 час 10 минут без антракта. Приглашаем всех желающих окунуться в мир музыки Рюити Сакамото и открыть для себя новое!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 сентября
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 27 ноября
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 2000 ₽

Фотографии

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