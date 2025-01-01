Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Русалочка
Билеты от 2700₽
Киноафиша Русалочка

Спектакль Русалочка

Постановка
МТЮЗ 12+
Продолжительность 80 минут
Возраст 12+
Билеты от 2700₽

О спектакле

Спектакль «Русалочка»: премьера в МТЮЗе

Спектакль «Русалочка» переносит зрителей на дно моря, в мир чистейшей синевы, где среди кораллов и перламутровых раковин живёт морской царь со своими дочерьми. Эти беззаботные русалки, не зная печали и тягот, наслаждаются игрой, но не ведают, что такое настоящая любовь.

Главная героиня, младшая дочь морского царя, любопытная и добрая, открывает для себя истинную ценность человеческой души. Она узнаёт, как тяжело любить и что значит быть человеком.

О спектакле

Спектакль по сказке Андерсена сочетает в себе нежность, изысканность и красоту. Он остаётся верен романтическому духу оригинала и звучит, как музыка морских волн. Зрители смогут насладиться не только веселой игрой и поэзией, но и печальными моментами, воспевающими верность и доброту. Это история великой любви, которая сделает имя Русалочки бессмертным.

Творческая команда

  • Режиссёр и автор инсценировки: Рузанна Мовсесян
  • Художник: Мария Утробина
  • Композитор: Давид Мовсесян
  • Художник по свету: Алексей Попов
  • Музыкальный руководитель: Анна Шавердьян

Действующие лица и исполнители

  • Русалочка: Полина Кугушева
  • Сёстры-русалки: Арина Борисова, Алла Онофер
  • Бабушка и Морская Ведьма: Екатерина Александрушкина
Режиссер
Рузанна Мовсесян
В ролях
Арина Борисова
Полина Кугушева
Алла Онофер
Екатерина Александрушкина

Купить билет на спектакль Русалочка

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
21 декабря воскресенье
12:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 2700 ₽
4 января воскресенье
16:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 2700 ₽
7 января среда
13:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 2700 ₽

Фотографии

Русалочка Русалочка

В ближайшие дни

Затерянный мир
6+
Детский
Затерянный мир
8 февраля в 15:30 Модерн
от 1800 ₽
Сон в новогоднюю ночь
6+
Детские елки Детский
Сон в новогоднюю ночь
14 декабря в 17:30 Музей Буратино-Пиноккио
от 2500 ₽
Три плюс кот
0+
Комедия
Три плюс кот
2 января в 20:00 Et Cetera Александра Калягина
от 4500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше