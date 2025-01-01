Спектакль «Русалочка»: премьера в МТЮЗе

Спектакль «Русалочка» переносит зрителей на дно моря, в мир чистейшей синевы, где среди кораллов и перламутровых раковин живёт морской царь со своими дочерьми. Эти беззаботные русалки, не зная печали и тягот, наслаждаются игрой, но не ведают, что такое настоящая любовь.

Главная героиня, младшая дочь морского царя, любопытная и добрая, открывает для себя истинную ценность человеческой души. Она узнаёт, как тяжело любить и что значит быть человеком.

О спектакле

Спектакль по сказке Андерсена сочетает в себе нежность, изысканность и красоту. Он остаётся верен романтическому духу оригинала и звучит, как музыка морских волн. Зрители смогут насладиться не только веселой игрой и поэзией, но и печальными моментами, воспевающими верность и доброту. Это история великой любви, которая сделает имя Русалочки бессмертным.

Творческая команда

Режиссёр и автор инсценировки: Рузанна Мовсесян

Художник: Мария Утробина

Композитор: Давид Мовсесян

Художник по свету: Алексей Попов

Музыкальный руководитель: Анна Шавердьян

Действующие лица и исполнители