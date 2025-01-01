Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Руки вверх, джентльмены
Билеты от 1600₽
Киноафиша Руки вверх, джентльмены

Спектакль Руки вверх, джентльмены

12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+
Билеты от 1600₽

О спектакле

Комедия «Руки вверх, джентльмены» в театре «Точка Ру»

В театре «Точка Ру» зрителей ждет новая постановка, которая обещает подарить незабываемые моменты. Спектакль «Руки вверх, джентльмены» — это тёплая семейная комедия, основанная на рассказах знаменитого писателя О. Генри. Сюжет строится вокруг забавных и неожиданных ситуаций, в которых оказываются джентльмены. Это создает легкую и динамичную атмосферу на сцене.

Особенности репертуара театра

Театр «Точка Ру» славится своим разнообразным репертуаром, предлагая как взрослые постановки, так и детские спектакли. Особое внимание уделяется живому отклику зрителей, что делает каждый показ уникальным и запоминающимся.

Что ждать от спектакля

«Руки вверх, джентльмены» станет настоящей находкой для любителей комедий. Зрители смогут насладиться смешными и трогательными историями, такими как «Родственные души», «Фараон и хорал» и «Вождь Краснокожих», которые будут исполнены ведущими артистами театра. Каждый из этих рассказов наполнен светлым юмором и хорошим настроением.

Не упустите возможность провести вечер в компании интересных персонажей и дорогих воспоминаний, которые принесут на сцену творцы театра «Точка Ру»!

Режиссер
Сергей Сафронов
В ролях
Алексей Шарапов
Анна Осипова
Елена Шаманова
Алексей Соболев
Глеб Бельтюков

Купить билет на спектакль Руки вверх, джентльмены

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
13 декабря суббота
19:00
Точка ру Москва, Варшавское ш., 86а, 2 этаж
от 1600 ₽
3 января суббота
19:00
Точка ру Москва, Варшавское ш., 86а, 2 этаж
от 1600 ₽
5 января понедельник
19:00
Точка ру Москва, Варшавское ш., 86а, 2 этаж
от 1600 ₽
6 января вторник
19:00
Точка ру Москва, Варшавское ш., 86а, 2 этаж
от 1600 ₽
17 января суббота
19:00
Точка ру Москва, Варшавское ш., 86а, 2 этаж
от 1600 ₽

Фотографии

Руки вверх, джентльмены Руки вверх, джентльмены Руки вверх, джентльмены Руки вверх, джентльмены Руки вверх, джентльмены Руки вверх, джентльмены Руки вверх, джентльмены Руки вверх, джентльмены Руки вверх, джентльмены Руки вверх, джентльмены Руки вверх, джентльмены

В ближайшие дни

Огниво
6+
Детский
Огниво
2 января в 12:00 Современник. Другая сцена
от 1500 ₽
Девчата
16+
Мюзикл
Девчата
13 декабря в 15:00 Театральный центр «На Плющихе»
от 1400 ₽
Моё загляденье
16+
Драма
Моё загляденье
16 декабря в 19:00 МХТ им. Чехова
от 1800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше