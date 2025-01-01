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Роспись собачки Ballon Dog с видом на Исакий
Киноафиша Роспись собачки Ballon Dog с видом на Исакий

Роспись собачки Ballon Dog с видом на Исакий

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Создайте свою уникальную скульптуру в F11 Sky Bar

Приглашаем вас на увлекательное мероприятие, где вы сможете создать свою эксклюзивную собачку и насладиться потрясающим видом из окна знаменитого ресторана F11 Sky Bar. Это не только творческий процесс, но и возможность провести время в приятной компании!

Детали мероприятия

Длительность мероприятия:

  • Техника флюид арт — 30 минут
  • Роспись в индивидуальном дизайне — 2-3 часа

Что входит в билет?

  • Игрушка собачка высотой 23 см из винила
  • Консультация и инструктаж от профессиональных художниц
  • Welcome drink на выбор: бокал вина, игристого, чай или кофе
  • Интересная и красивая тусовка с новыми друзьями
  • Антуражное пространство для творчества
  • Профессиональный фотосет в группах от 12 человек
  • Пакет для картины
  • Одноразовый фартук (по запросу гостя)

Не упустите возможность!

Это мероприятие — отличный способ не только проявить свои творческие способности, но и познакомиться с новыми людьми в дружелюбной атмосфере. Позвольте себе немного веселья и творчества в F11 Sky Bar!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 5 октября
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 19 октября
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 26 октября
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 2 ноября
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 9 ноября
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3800 ₽

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от 350 ₽
Квест «Тайны леса»
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Интерактивный
Квест «Тайны леса»
5 августа в 18:00 Музей «В Тишине»
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МАФ. Основная экспозиция
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