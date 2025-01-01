Создайте свою уникальную скульптуру в F11 Sky Bar

Приглашаем вас на увлекательное мероприятие, где вы сможете создать свою эксклюзивную собачку и насладиться потрясающим видом из окна знаменитого ресторана F11 Sky Bar. Это не только творческий процесс, но и возможность провести время в приятной компании!

Детали мероприятия

Длительность мероприятия:

Техника флюид арт — 30 минут

Роспись в индивидуальном дизайне — 2-3 часа

Что входит в билет?

Игрушка собачка высотой 23 см из винила

Консультация и инструктаж от профессиональных художниц

Welcome drink на выбор: бокал вина, игристого, чай или кофе

Интересная и красивая тусовка с новыми друзьями

Антуражное пространство для творчества

Профессиональный фотосет в группах от 12 человек

Пакет для картины

Одноразовый фартук (по запросу гостя)

Не упустите возможность!

Это мероприятие — отличный способ не только проявить свои творческие способности, но и познакомиться с новыми людьми в дружелюбной атмосфере. Позвольте себе немного веселья и творчества в F11 Sky Bar!