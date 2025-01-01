Создайте свою уникальную скульптуру в F11 Sky Bar
Приглашаем вас на увлекательное мероприятие, где вы сможете создать свою эксклюзивную собачку и насладиться потрясающим видом из окна знаменитого ресторана F11 Sky Bar. Это не только творческий процесс, но и возможность провести время в приятной компании!
Детали мероприятия
Длительность мероприятия:
- Техника флюид арт — 30 минут
- Роспись в индивидуальном дизайне — 2-3 часа
Что входит в билет?
- Игрушка собачка высотой 23 см из винила
- Консультация и инструктаж от профессиональных художниц
- Welcome drink на выбор: бокал вина, игристого, чай или кофе
- Интересная и красивая тусовка с новыми друзьями
- Антуражное пространство для творчества
- Профессиональный фотосет в группах от 12 человек
- Пакет для картины
- Одноразовый фартук (по запросу гостя)
Не упустите возможность!
Это мероприятие — отличный способ не только проявить свои творческие способности, но и познакомиться с новыми людьми в дружелюбной атмосфере. Позвольте себе немного веселья и творчества в F11 Sky Bar!