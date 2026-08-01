Спектакль Ромео и Джульетта. Вариации

«Ромео и Джульетта» в постановке Петра Шерешевского: Мечты о любви в жестоком мире

«Ромео и Джульетта» Шекспира здесь предстаёт как трагедия, перенесённая в наше время, где мир давно вывихнул сустав, и связь времен распалась в прах. В эпоху усталости, цинизма и разрушенных надежд молодые сердца всё так же горят любовью, но идеальная любовь уже не может спасти мир.

Трагедия в нестандартной интерпретации

В новой версии "Ромео и Джульетты" можно увидеть, как мир, казалось бы, потерял свою гармонию, а связь времён распалась в прах. Первая и самая светлая трагедия Шекспира находит отклик в контексте современности — и это происходит после "Гамлета". Столетия спустя.

Призрак девяностых и современные реалии

На исходе лихих девяностых молодые сердца продолжают биться влюблёнными ритмами. Но эта любовь сталкивается с мрачным фоном окружающей действительности: мир мелочного бизнеса и больших взяток, усталости и нелюбви. Здесь нет места нежности, и всё кажется пластмассовым и бездушным. Возникает вопрос: стоит ли жертвовать ради такой любви?

Последняя надежда

Может ли свет истинной любви разорвать оковы безнадёжного мира и его печальных сюжетов, стать яркой звездой на горизонте? Ромео и Джульетта готовы свернуть всю вселенную, чтобы спасти свою любовь. Ветер в волосах, рука в руке, и педаль газа у пола — так ли уж невозможно рискнуть ради счастья? Почему это позволено Тарантино, но невозможно для них?