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Робинзон
Билеты от 400₽
Киноафиша Робинзон

Спектакль Робинзон

Постановка
Театр кукол им. Образцова 6+
Режиссер Андрей Шарнин
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Клоунада по мотивам произведений Даниэля Дефо

Клоунада по мотивам произведений Даниэля Дефо погружает зрителей в увлекательный мир Робинзона. Этот герой, когда-то созданный писателем, стал культовым символом одиночества, стойкости, преодоления и выживания. В постановке режиссера Екатерины Образцовой история Робинзона оживает через клоунаду и кукол.

Два лица Робинзона
Главного героя воплощают два клоуна – веселый и грустный, олицетворяющие внутреннюю борьбу каждого человека в экстремальных обстоятельствах. Эта интерпретация не является буквальным воспроизведением классического текста, а скорее представляет собой фантазию и игру по мотивам. Спектакль ставит перед зрителями множество вопросов, и ответы на них придется искать самостоятельно.

Игра на грани между смехом и слезами
Постановка сочетает элементы комедии и драмы, погружая зрителей в глубокие размышления о жизни, выживании и человеческом духе. «Робинзон» в исполнении Екатерины Образцовой заставляет задуматься о значении одиночества и стойкости, а также о том, как мы справляемся с вызовами, которые ставит перед нами жизнь.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
12:00 от 400 ₽
21 сентября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
12:30 от 600 ₽

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