Спектакль Робинзон

Клоунада по мотивам произведений Даниэля Дефо

Клоунада по мотивам произведений Даниэля Дефо погружает зрителей в увлекательный мир Робинзона. Этот герой, когда-то созданный писателем, стал культовым символом одиночества, стойкости, преодоления и выживания. В постановке режиссера Екатерины Образцовой история Робинзона оживает через клоунаду и кукол.

Два лица Робинзона

Главного героя воплощают два клоуна – веселый и грустный, олицетворяющие внутреннюю борьбу каждого человека в экстремальных обстоятельствах. Эта интерпретация не является буквальным воспроизведением классического текста, а скорее представляет собой фантазию и игру по мотивам. Спектакль ставит перед зрителями множество вопросов, и ответы на них придется искать самостоятельно.

Игра на грани между смехом и слезами

Постановка сочетает элементы комедии и драмы, погружая зрителей в глубокие размышления о жизни, выживании и человеческом духе. «Робинзон» в исполнении Екатерины Образцовой заставляет задуматься о значении одиночества и стойкости, а также о том, как мы справляемся с вызовами, которые ставит перед нами жизнь.