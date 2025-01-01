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Репка
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Спектакль Репка

Постановка
Новосибирский театр кукол 0+
Режиссер Ольга Гущина
Продолжительность 30 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль «Репка» в Новосибирском театре кукол

Добрая сказка для маленьких и взрослых

Новосибирский театр кукол приглашает на игровой музыкальный спектакль «Репка», созданный по мотивам любимой русской народной сказки. Эта история знакома каждому с детства: Дед, Баба, Внучка, Жучка и Кошка пытаются вытянуть огромную репку, но безуспешно. Только благодаря помощи маленькой Мышки и зрителей, которым предлагается присоединиться к действию, им удается справиться с этой нелегкой задачей.

Интерактивное представление

Две рассказчицы-мастерицы увлекательно разыгрывают эту историю, вовлекая зрителей в процесс, делая их частью спектакля. Этот интерактивный подход напомнит детям и взрослым о важности единства и взаимопомощи.

Яркие образы и музыкальное сопровождение

Спектакль порадует зрителей яркими куклами, красочными декорациями и веселой музыкой. Выразительная игра актеров создаст атмосферу настоящего праздника, а простая, но глубокая мораль сказки останется с вами надолго.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
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Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
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