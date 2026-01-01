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Раскольникоff
Киноафиша Раскольникоff

Спектакль Раскольникоff

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Детективная драма с элементами классики

Представляем вашему вниманию удивительную постановку, в которой классические темы пересекаются с современными реалиями. Здесь каждый элемент, от декораций до сюжета, играет важную роль в создании напряженной атмосферы.

Динамика сюжета

На сцене развивается захватывающая история о вере, нравственности и человеческих страстях. Спектакль заставляет задуматься о глубоких философских вопросах, а интригующий детективный сюжет не позволяет зрителям отвлекаться на протяжении всего действия. Словно в школьные годы, вы будете переживать за героев, но теперь с опытом взрослого человека, что придает истории дополнительную остроту.

Инсценировка и постановка

Инсценировка выполнена Русланом Банковским, который сумел создать яркую интерпретацию известного произведения. Спектакль находит отклик у зрителей всех возрастов, равно как и идеи, которые в нем рассматриваются.

Актерский состав

В спектакле принимают участие:

  • Родион Раскольников - артист драматического театра и кино Иван Николаев
  • Пульхерия Александровна - заслуженная артистка России Елена Проклова
  • Порфирий Петрович - заслуженный артист России Владимир Большов
  • Дмитрий Разумихин - артист драматического театра и кино Артем Груненков
  • Мармеладов - артист драматического театра и кино Алексей Жуковский
  • Дуня - артистка драматического театра и кино Софья Панова
  • Катерина Ивановна - артистка драматического театра и кино Ольга Незговорова
  • Соня - артистка драматического театра и кино Светлана Клаус
  • Свидригайлов - артист драматического театра и кино Сергей Холмогоров
  • Лужин - артист драматического театра и кино Руслан Банковский
  • Порох - артист драматического театра и кино Алексей Артман
  • Алена Ивановна - артист драматического театра и кино Александр Миллер
  • Лизавета - артистка драматического театра и кино Мария Кременецька
  • Микола - артист драматического театра и кино Александр Миллер
  • Души - артист драматического театра и кино Алексей Артман
  • Сопroducer - Рустем Ахметшин

Не пропустите возможность увидеть эту уникальную постановку, сочетающую в себе элементы классики и современные интерпретации. Это безусловно станет одним из самых незабываемых театральных вечеров!

Режиссер
Руслан Банковский
Руслан Банковский
В ролях
Иван Николаев
Иван Николаев
Елена Проклова
Елена Проклова
Владимир Большов
Владимир Большов
Сергей Маховиков
Сергей Маховиков
Дмитрий Овчинников
Дмитрий Овчинников

Фотографии

Раскольникоff Раскольникоff Раскольникоff Раскольникоff Раскольникоff Раскольникоff Раскольникоff Раскольникоff Раскольникоff Раскольникоff Раскольникоff
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