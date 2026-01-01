Детективная драма с элементами классики

Представляем вашему вниманию удивительную постановку, в которой классические темы пересекаются с современными реалиями. Здесь каждый элемент, от декораций до сюжета, играет важную роль в создании напряженной атмосферы.

Динамика сюжета

На сцене развивается захватывающая история о вере, нравственности и человеческих страстях. Спектакль заставляет задуматься о глубоких философских вопросах, а интригующий детективный сюжет не позволяет зрителям отвлекаться на протяжении всего действия. Словно в школьные годы, вы будете переживать за героев, но теперь с опытом взрослого человека, что придает истории дополнительную остроту.

Инсценировка и постановка

Инсценировка выполнена Русланом Банковским, который сумел создать яркую интерпретацию известного произведения. Спектакль находит отклик у зрителей всех возрастов, равно как и идеи, которые в нем рассматриваются.

Актерский состав

В спектакле принимают участие:

Родион Раскольников - артист драматического театра и кино Иван Николаев

- артист драматического театра и кино Иван Николаев Пульхерия Александровна - заслуженная артистка России Елена Проклова

- заслуженная артистка России Елена Проклова Порфирий Петрович - заслуженный артист России Владимир Большов

- заслуженный артист России Владимир Большов Дмитрий Разумихин - артист драматического театра и кино Артем Груненков

- артист драматического театра и кино Артем Груненков Мармеладов - артист драматического театра и кино Алексей Жуковский

- артист драматического театра и кино Алексей Жуковский Дуня - артистка драматического театра и кино Софья Панова

- артистка драматического театра и кино Софья Панова Катерина Ивановна - артистка драматического театра и кино Ольга Незговорова

- артистка драматического театра и кино Ольга Незговорова Соня - артистка драматического театра и кино Светлана Клаус

- артистка драматического театра и кино Светлана Клаус Свидригайлов - артист драматического театра и кино Сергей Холмогоров

- артист драматического театра и кино Сергей Холмогоров Лужин - артист драматического театра и кино Руслан Банковский

- артист драматического театра и кино Руслан Банковский Порох - артист драматического театра и кино Алексей Артман

- артист драматического театра и кино Алексей Артман Алена Ивановна - артист драматического театра и кино Александр Миллер

- артист драматического театра и кино Александр Миллер Лизавета - артистка драматического театра и кино Мария Кременецька

- артистка драматического театра и кино Мария Кременецька Микола - артист драматического театра и кино Александр Миллер

- артист драматического театра и кино Александр Миллер Души - артист драматического театра и кино Алексей Артман

- артист драматического театра и кино Алексей Артман Сопroducer - Рустем Ахметшин

Не пропустите возможность увидеть эту уникальную постановку, сочетающую в себе элементы классики и современные интерпретации. Это безусловно станет одним из самых незабываемых театральных вечеров!