Детективная драма с элементами классики
Представляем вашему вниманию удивительную постановку, в которой классические темы пересекаются с современными реалиями. Здесь каждый элемент, от декораций до сюжета, играет важную роль в создании напряженной атмосферы.
Динамика сюжета
На сцене развивается захватывающая история о вере, нравственности и человеческих страстях. Спектакль заставляет задуматься о глубоких философских вопросах, а интригующий детективный сюжет не позволяет зрителям отвлекаться на протяжении всего действия. Словно в школьные годы, вы будете переживать за героев, но теперь с опытом взрослого человека, что придает истории дополнительную остроту.
Инсценировка и постановка
Инсценировка выполнена Русланом Банковским, который сумел создать яркую интерпретацию известного произведения. Спектакль находит отклик у зрителей всех возрастов, равно как и идеи, которые в нем рассматриваются.
Актерский состав
В спектакле принимают участие:
- Родион Раскольников - артист драматического театра и кино Иван Николаев
- Пульхерия Александровна - заслуженная артистка России Елена Проклова
- Порфирий Петрович - заслуженный артист России Владимир Большов
- Дмитрий Разумихин - артист драматического театра и кино Артем Груненков
- Мармеладов - артист драматического театра и кино Алексей Жуковский
- Дуня - артистка драматического театра и кино Софья Панова
- Катерина Ивановна - артистка драматического театра и кино Ольга Незговорова
- Соня - артистка драматического театра и кино Светлана Клаус
- Свидригайлов - артист драматического театра и кино Сергей Холмогоров
- Лужин - артист драматического театра и кино Руслан Банковский
- Порох - артист драматического театра и кино Алексей Артман
- Алена Ивановна - артист драматического театра и кино Александр Миллер
- Лизавета - артистка драматического театра и кино Мария Кременецька
- Микола - артист драматического театра и кино Александр Миллер
- Души - артист драматического театра и кино Алексей Артман
- Сопroducer - Рустем Ахметшин
Не пропустите возможность увидеть эту уникальную постановку, сочетающую в себе элементы классики и современные интерпретации. Это безусловно станет одним из самых незабываемых театральных вечеров!