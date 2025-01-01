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Киноафиша Раневская. Сквозь смех и слезы

Спектакль Раневская. Сквозь смех и слезы

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Раневская: Сквозь смех и слёзы» в Уфе

Спектакль «Раневская: Сквозь смех и слёзы» — это уникальная возможность окунуться в мир легендарной актрисы Фаины Раневской. Действие происходит в её квартире, где она проводит свои последние дни. Несмотря на скромность жизни, судьба решает испытать госпожу Раневскую, отправив к ней незнакомку по имени Аннушка.

Неожиданный визит

Этот неожиданный визит переворачивает мир артистки с ног на голову, заставляя её вспомнить прошлое и открыться новым эмоциям и переживаниям. Сюжетная линия спектакля наполнена мудростью и глубокими мыслями, которые оставила после себя Фаина Раневская.

Эмоции на сцене

Актеры передадут зрителям всю гамму эмоций — от смеха до слёз. Это спектакль, который не оставит равнодушным никого, кто когда-либо любил и ценил талантливую актрису.

Важно знать

Обратите внимание, что состав исполнителей может быть изменён без дополнительного уведомления. Не упустите шанс стать частью этой трогательной истории, которая вдохновляет и заставляет задуматься о жизни, любви и утрате.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 12 ноября
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
19:00 от 1500 ₽

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