Экскурсия в Музей фокусов и иллюзий

Приглашаем вас на интерактивную выставку для всей семьи! Каждый экспонат нашего музея – это уникальный фокус или обман зрения, который предстоит разгадать всем посетителям. В нашем музее представлены иллюзии, в которых вы сможете принять участие: «Исчезновение тела», «Левитация» и «Полет на метле». Здесь можно и нужно трогать экспонаты, экспериментировать, фотографироваться, смеяться и удивляться!

Программа экскурсии

В программу «Экскурсия с представлением» входит:

интерактивная экскурсия по музею с экскурсоводом

выступление профессионального фокусника-иллюзиониста

обучение фокусам из ассортимента нашей сувенирной лавки

Полезная информация

Продолжительность экскурсии составляет 1 час 20 минут. Вход осуществляется за 10 минут до начала программы.

Обратите внимание: дети до 3-х лет – бесплатно. Дети без сопровождения взрослых допускаются с 9 лет. При покупке онлайн 4-х и более билетов вы получите скидку 100 рублей на каждый билет.