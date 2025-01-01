Меню
Экскурсия с представлением
Билеты от 0₽
Киноафиша Экскурсия с представлением

Экскурсия с представлением

0+
Возраст 0+
Билеты от 0₽

О выставке

Экскурсия в Музей фокусов и иллюзий

Приглашаем вас на интерактивную выставку для всей семьи! Каждый экспонат нашего музея – это уникальный фокус или обман зрения, который предстоит разгадать всем посетителям. В нашем музее представлены иллюзии, в которых вы сможете принять участие: «Исчезновение тела», «Левитация» и «Полет на метле». Здесь можно и нужно трогать экспонаты, экспериментировать, фотографироваться, смеяться и удивляться!

Программа экскурсии

В программу «Экскурсия с представлением» входит:

  • интерактивная экскурсия по музею с экскурсоводом
  • выступление профессионального фокусника-иллюзиониста
  • обучение фокусам из ассортимента нашей сувенирной лавки

Полезная информация

Продолжительность экскурсии составляет 1 час 20 минут. Вход осуществляется за 10 минут до начала программы.

Обратите внимание: дети до 3-х лет – бесплатно. Дети без сопровождения взрослых допускаются с 9 лет. При покупке онлайн 4-х и более билетов вы получите скидку 100 рублей на каждый билет.

Декабрь
Январь
Февраль
13 декабря суббота
12:00
Музей фокусов и иллюзий Москва, Таганская, 40, стр. 6
14:00
Музей фокусов и иллюзий Москва, Таганская, 40, стр. 6
от 1500 ₽
16:00
Музей фокусов и иллюзий Москва, Таганская, 40, стр. 6
от 1500 ₽
18:00
Музей фокусов и иллюзий Москва, Таганская, 40, стр. 6
от 1500 ₽
14 декабря воскресенье
12:00
Музей фокусов и иллюзий Москва, Таганская, 40, стр. 6
от 1500 ₽
14:00
Музей фокусов и иллюзий Москва, Таганская, 40, стр. 6
от 1500 ₽
16:00
Музей фокусов и иллюзий Москва, Таганская, 40, стр. 6
от 1500 ₽
18:00
Музей фокусов и иллюзий Москва, Таганская, 40, стр. 6
от 1500 ₽
