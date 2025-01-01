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Простодурсен. Великий театр
Билеты от 2000₽
Киноафиша Простодурсен. Великий театр

Спектакль Простодурсен. Великий театр

Постановка
Практика 6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Спектакль для всей семьи по бестселлеру «Простодурсен и великое похищение реки»

Михаил Плутахин перенёс на сцену повесть норвежского писателя Руне Белсвика «Простодурсен и великое похищение реки». Спектакль рассказывает о жизни в маленькой приречной стране и её забавных обитателях: мудром пекаре Ковригсене, певице Октаве, хитром Пронырсене, неуклюжем Сдобсене и добряке Простодурсене. Герои спектакля каждый день готовят пудинги и коврижки, копают канавы, бросают в реку «бульки», собираются за общим столом и делятся своими маленькими радостями и заботами.

Сюжет

Однажды мирная жизнь приречной страны нарушается: неожиданно в гости забегает Утка, оставив после себя яйцо, а вскоре куда-то пропадает и сама река. Простодурсен и его друзья решают вернуть исчезнувшую реку и спасают свой уютный мир от проделок злодея Пронырсена. История оживает с помощью музыки, проекций и элементов клоунады, делая спектакль красочным и волнующим.

Для детей и взрослых

Этот добрый и красивый спектакль ориентирован на детей, которых приглашают стать участниками игры. Однако благодаря точной житейской философии и глубине сюжетных линий постановка будет интересна и взрослым зрителям.

 

 

Режиссер
Михаил Плутахин
В ролях
Константин Бобков
Анжелика Катышева
Инга Лепс
Даниил Газизуллин
Арсений Касперович

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
13:00 от 2000 ₽ 15:00 от 2000 ₽

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