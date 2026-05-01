Проделки Луны
Киноафиша Проделки Луны

Проделки Луны

О выставке

Загадки Луны на занятии «Проделки Луны» в московском Планетарии

Дети всегда с интересом смотрят на ночное небо. В ясные ночи светящийся диск Луны вызывает в их воображении множество образов и вопросов. Сегодня можно рассмотреть только половину Луны, а вскоре ее круглый диск станет полностью видимым. Эта загадочная Луна может показаться одним детям таинственной, а другим — забавной. Если внимательно присмотреться, то на лунном диске можно найти и веселую рожицу!

На интерактивном занятии «Проделки Луны», которое проводится в рамках «Театра увлекательной науки» в Московском планетарии, ребята смогут найти ответы на свои вопросы о Луне и познакомиться с интересными подробностями о единственном естественном спутнике Земли.

Что ждет участников?

  • Игровая форма: Ведущие отвечают на популярные детские вопросы: почему Луна меняет форму, есть ли вода в лунных морях и как на её поверхности появились кратеры.
  • Интерактивные моменты: Дети узнают, почему мы всегда видим только одну сторону Луны, и научатся находить на луне «веселую рожицу».
  • Творческий финал: В конце занятия каждый участник создаст свой первый научный отчет с использованием ярких наклеек.

Занятие предназначено для детей в возрасте от 5 до 8 лет и проходит в интерактивной, увлекательной форме. Приходите и откройте для себя загадки Луны!

31 мая воскресенье
17:00
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 1000 ₽
6 июня суббота
17:00
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 1000 ₽

