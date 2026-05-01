Приглашаем детей от 5 до 8 лет на интерактивное занятие «Семья Солнышка» в рамках программы «Театр увлекательной науки» Московского планетария. Это мероприятие проходит в игровой форме под руководством опытного Звездочёта.
На занятии малыши познакомятся с увлекательным миром Солнечной системы. Они узнают о том, что у Солнца есть большая «семья», состоящая из планет, спутников, комет и астероидов.
Дети смогут выяснить, почему планеты не «улетают» от Солнца, в чем их отличия между собой, и какая из них является самой горячей, а какая самой холодной. Занятие включает множество увлекательных вопросов и задач, которые помогут развить познавательную активность юных исследователей.
В завершение занятия каждый участник получит возможность заполнить свой «научный отчет» с помощью наклеек. Это творческое задание позволит детям забрать с собой свой уникальный проект на память о занятии.
Продолжительность занятия составляет 45-50 минут. Стоимость участия — 1 000 рублей.