Семья Солнышка: увлекательное занятие для маленьких исследователей

Приглашаем детей от 5 до 8 лет на интерактивное занятие «Семья Солнышка» в рамках программы «Театр увлекательной науки» Московского планетария. Это мероприятие проходит в игровой форме под руководством опытного Звездочёта.

Что ожидает детей?

На занятии малыши познакомятся с увлекательным миром Солнечной системы. Они узнают о том, что у Солнца есть большая «семья», состоящая из планет, спутников, комет и астероидов.

Активности и обучение

Дети смогут выяснить, почему планеты не «улетают» от Солнца, в чем их отличия между собой, и какая из них является самой горячей, а какая самой холодной. Занятие включает множество увлекательных вопросов и задач, которые помогут развить познавательную активность юных исследователей.

Творческий финал

В завершение занятия каждый участник получит возможность заполнить свой «научный отчет» с помощью наклеек. Это творческое задание позволит детям забрать с собой свой уникальный проект на память о занятии.

Полезная информация для посетителей

Продолжительность занятия составляет 45-50 минут. Стоимость участия — 1 000 рублей.