Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пробуждение. Танцевальный спектакль
Киноафиша Пробуждение. Танцевальный спектакль

Спектакль Пробуждение. Танцевальный спектакль

18+
Продолжительность 50 минут
Возраст 18+

О спектакле

Танцевальный спектакль «Пробуждение» на Новой сцене Александринского театра

Танцевальный спектакль «Пробуждение» представляет собой глубокое исследование внутреннего мира человека и его стремления вырваться из повседневной рутины. Каждый из нас порой оказывается в ловушке привычек и навязанных стереотипов, которые ограничивают наше восприятие жизни.

Смысл постановки

Спектакль показывает, как важно осознать эти ограничения и открыть для себя неизведанные горизонты. За рамками привычного скрывается мир идей и возможностей, которые ждут своего часа, чтобы быть рожденными и воплощёнными. Но для этого необходимо «проснуться» — оставить позади страхи и стереотипы, чтобы увидеть подлинное значение бытия.

Команда спектакля

Режиссёром спектакля является Александр Суховский, а хореография разработана Анастасией Уменушкиной. Визуальную составляющую дополняет оператор видеотрансляции Алексей Алексеев. На сцене выступят талантливые артисты: Анастасия Овчинникова, Алиса Людина, София Кипперман, Александр Петровский и Ульяна Гноевая.

«Пробуждение» — это не только танцевальное представление, но и возможность размышлений о своём месте в мире. Приглашаем зрителей на встречу с искусством, которое может изменить восприятие реальности.

Купить билет на спектакль Пробуждение. Танцевальный спектакль

Помощь с билетами
В других городах
Март
24 марта вторник
20:00
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 1000 ₽

Фотографии

Пробуждение. Танцевальный спектакль Пробуждение. Танцевальный спектакль Пробуждение. Танцевальный спектакль Пробуждение. Танцевальный спектакль Пробуждение. Танцевальный спектакль Пробуждение. Танцевальный спектакль Пробуждение. Танцевальный спектакль

В ближайшие дни

Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
8 июня в 16:00 Casino Museum
от 900 ₽
Сказки Андерсена
0+
Кукольный
Сказки Андерсена
1 марта в 14:00 Театр марионеток им. Деммени
Билеты
Сон об осени
18+
Драма
Сон об осени
20 мая в 19:00 Театр им. Ленсовета
от 600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше