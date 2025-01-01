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Про маму
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Спектакль Про маму

Постановка
Театр на Таганке. Сцена на Факельном 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Постановка по фильму Киры Муратовой

Постановка, основанная на фильме Киры Муратовой, затрагивает важнейшие темы человеческих отношений, памяти и времени. В спектакле переплетаются воспоминания и реальность, создавая атмосферу тоски и переживаний, связанную с уходящей молодостью и неумолимым течением времени.

Мать и сын: одно целое?
В центре сюжета — сложные и эмоционально насыщенные отношения между матерью и сыном. Они, несмотря на различие в восприятии мира, связаны невидимой нитью, которая напоминает зрителю о вечных вопросах о семье, привязанности и поиске себя. Сын, наполняясь литературной грустью и размышлениями, может ли найти свое место в жизни, пока его мать, в свою очередь, пытается удержать его в своей реальности, где прошлое важнее будущего.

Время и память: воспоминания, как старые обои
Картинки прошлого и воспоминания о детстве становятся ключом к пониманию того, что происходит между героями. Старые обои, как клочки памяти, а стихи Левитанского наполняют сцены болью и переживаниями, которые в один момент заставляют задуматься: куда уходит время и как вернуть те драгоценные мгновения?

Поезд и возвращение домой
Момент, когда поезд, мчащийся в будущее, рушит все на своем пути, противопоставляется внутреннему поиску «дома». Мать и сын, сталкиваясь с реальностью, пытаются вернуться к истокам, к той точке, где был их общий мир — в родном доме, в отношениях, где не было бы нужды искать чего-то за пределами этого «своего» мира.

Режиссер
Александр Карпушин
В ролях
Елена Оболенская
Елена Оболенская
Сергей Кирпичёнок

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
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19:00 от 1000 ₽
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19:00 от 1000 ₽
4 октября
Театр на Таганке. Сцена на Факельном Москва, Александра Солженицына, 17, стр. 5
19:00 от 1000 ₽

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Про маму Про маму Про маму Про маму Про маму Про маму Про маму Про маму

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