Путешествие по солнечной системе в виртуальной реальности. Интерактивная экскурсия в Музее радио и телевидения

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по солнечной системе с полным погружением! Это уникальное событие пройдет в нашем планетарии и предоставит вам возможность исследовать вселенную как никогда близко.

От большого взрыва до далекого будущего

Вы сможете проследить за историей вселенной: от момента большого взрыва до далекого будущего. Исследуйте Землю и самые удаленные галактики, став свидетелем запуска космических аппаратов и других захватывающих событий.

Загадки истории, физики и астрономии

Это не только развлечение, но и возможность разгадать загадки истории, физики и астрономии вместе с друзьями. Мы предлагаем вам весело и увлекательно провести время, погружаясь в мир космоса.

Любимое развлечение для детей

Прогулки внутри виртуальной реальности космоса под куполом планетария – одно из любимых детских развлечений. Это отличная возможность для ваших детей расширить свои знания о вселенной в интерактивной форме.

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего приключения! Ждем вас в нашем планетарии!