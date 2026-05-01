Входной билет в музей-квартиру А.Б. Гольденвейзера (постоянная экспозиция и временные выставки)
Входной билет в музей-квартиру А.Б. Гольденвейзера (постоянная экспозиция и временные выставки)

О выставке

Посещение музея-квартиры Гольденвейзера в Москве

Музей-квартира А.Б. Гольденвейзера предлагает уникальную возможность узнать о значимых страницах музыкальной и культурной жизни Москвы, начиная с 1880-х годов. В постоянной экспозиции на стенах висят фотографии музыкантов разных поколений, включая учителей, сверстников и учеников А. Б. Гольденвейзера, его друзей и родственников.

Педагогическая деятельность и ценности музея

Александр Борисович Гольденвейзер посвятил более 55 лет своей жизни педагогической деятельности. Музей хранит нотную библиотеку и библиотеку книг, которые представляют собой неоценимую ценность. Здесь также можно увидеть коллекцию живописи, графики, уникальные нотные и литературные автографы, а также собрание концертных программ.

Мемориальные предметы и выдающиеся деятели

Экспозиция музея включает множество мемориальных предметов, которые отражают события, даты и имена ХIX-ХХ веков. Они помогают ощутить атмосферу великой культурной эпохи и, более того, «присутствие» значительных деятелей культуры. Среди экспонатов – мемориальные рояли фирмы «Бехштейн», которые хранят в себе прикосновения таких мастеров, как А. Скрябин, С. Рахманинов и Н. Метнер; посмертная маска А. С. Пушкина; а также шахматы работы выдающегося русского актера Михаила Чехова.

Толстовская коллекция

Особое внимание в музее уделяется предметам, связанным с Львом Николаевичем Толстым. Александр Борисович собрал значительное количество документов, большой фотоархив и мемориальные вещи писателя. Это дало возможность создать уникальную «толстовскую» экспозицию.

Приходите в музей-квартиру Гольденвейзера и окунитесь в мир музыки и культуры, который помнит великих деятелей прошлого.

Май
28 мая четверг
13:00
Музей-квартира Гольденвейзера Москва, Тверская, 17, кв. 109–110, 4 этаж
от 200 ₽
14:00
Музей-квартира Гольденвейзера Москва, Тверская, 17, кв. 109–110, 4 этаж
от 200 ₽
15:00
Музей-квартира Гольденвейзера Москва, Тверская, 17, кв. 109–110, 4 этаж
от 200 ₽
16:00
Музей-квартира Гольденвейзера Москва, Тверская, 17, кв. 109–110, 4 этаж
от 200 ₽
17:00
Музей-квартира Гольденвейзера Москва, Тверская, 17, кв. 109–110, 4 этаж
от 200 ₽
29 мая пятница
13:00
Музей-квартира Гольденвейзера Москва, Тверская, 17, кв. 109–110, 4 этаж
от 200 ₽
14:00
Музей-квартира Гольденвейзера Москва, Тверская, 17, кв. 109–110, 4 этаж
от 200 ₽
15:00
Музей-квартира Гольденвейзера Москва, Тверская, 17, кв. 109–110, 4 этаж
от 200 ₽
16:00
Музей-квартира Гольденвейзера Москва, Тверская, 17, кв. 109–110, 4 этаж
от 200 ₽

