Иммерсивный спектакль «Преступление и наказание» в Арт-центре ИСИ

Приглашаем вас стать участником уникального спектакля «Преступление и наказание», проходящего в Арт-центре ИСИ. Здесь вы сможете примерить на себя роли следователей, прокуроров и судей, а также применить свои знания уголовного права, психологии и логики.

О чем спектакль?

Участникам предстоит установить истину и восстановить справедливость, используя свои юридические навыки. Вы проверите свою правовую грамотность и понимание юридических тонкостей, научитесь различать кражу и грабеж, умышленное убийство и несчастный случай. Это мероприятие привлечет как любителей права, так и поклонников логических задач.

Зачем это нужно?

Лучшие знатоки Уголовного кодекса смогут продемонстрировать свои способности, выясняя, какое наказание заслуживает обвиняемый. Сможете ли вы доказать свою правоту и стать лучшим среди участников?

Готовы к вызову?

Не пропустите возможность продемонстрировать свои навыки и позабавиться в компании единомышленников!