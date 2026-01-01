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Преступление и наказание
Билеты от 1000₽
Киноафиша Преступление и наказание

Спектакль Преступление и наказание

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Иммерсивный спектакль «Преступление и наказание» в Арт-центре ИСИ

Приглашаем вас стать участником уникального спектакля «Преступление и наказание», проходящего в Арт-центре ИСИ. Здесь вы сможете примерить на себя роли следователей, прокуроров и судей, а также применить свои знания уголовного права, психологии и логики.

О чем спектакль?

Участникам предстоит установить истину и восстановить справедливость, используя свои юридические навыки. Вы проверите свою правовую грамотность и понимание юридических тонкостей, научитесь различать кражу и грабеж, умышленное убийство и несчастный случай. Это мероприятие привлечет как любителей права, так и поклонников логических задач.

Зачем это нужно?

Лучшие знатоки Уголовного кодекса смогут продемонстрировать свои способности, выясняя, какое наказание заслуживает обвиняемый. Сможете ли вы доказать свою правоту и стать лучшим среди участников?

Готовы к вызову?

Не пропустите возможность продемонстрировать свои навыки и позабавиться в компании единомышленников!

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Сентябрь
Ноябрь
25 сентября пятница
19:00
Арт-центр ИСИ Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
от 1500 ₽
25 ноября среда
19:00
Арт-центр ИСИ Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
от 1000 ₽

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