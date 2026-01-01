Спектакль Посвящение Анне Павловой

Вечер, посвящённый Анне Павловой в театре «Санктъ-Петербургъ Опера»

На сцене театра «Санктъ-Петербургъ Опера» состоится вечер, посвящённый 145-летию со дня рождения великой русской балерины Анны Павловой. В программе вечера будут представлены шедевры балета XIX и XX веков, с которыми Анна Павлова блистала в императорском Мариинском театре, на сценах Лондона и в рамках легендарных гастролей Дягилева в Париже. Также зрители увидят фрагменты оперных спектаклей, представленных на Русских сезонах 1909 года.

Эти сезоны открыли Павлову всему миру, сделав её «олицетворением русского балета». Программа концерта явит зрителям вершины хореографического гения. Одним из центральных произведений вечера станет «Умирающий лебедь» Михаила Фокина. Эта миниатюра объединяет музыку и движение в единый поэтический образ, отмеченный трепетом и выразительностью.

Легенда гласит, что сам Камиль Сен-Санс, услышав свою музыку в исполнении Павловой, встал и долго аплодировал, впечатлённый тем, как танец смог передать чувства, заключённые в звуках.

Творчество Анны Павловой как хореографа

Уникальность этого вечера также заключается в возможности увидеть Анну Павлову не только как балерину, но и как хореографа. Её авторские миниатюры «Стрекоза», «Калифорнийский мак» и «Рондино» — это настоящие жемчужины импрессионистической пластики. Каждая из них передаёт мимолётные состояния природы, переводя на язык танца трепет крыльев и увядание цветка. Эти номера, требующие филигранной нюансировки и актёрского перевоплощения, крайне редко исполняются в один вечер, что делает их особенно ценными для искушённого зрителя.

Фрагменты оперного репертуара

В программе концерта также можно будет увидеть фрагменты опер «Князь Игорь» А. Бородина, «Руслан и Людмила» М. Глинки и «Борис Годунов» М. Мусоргского в исполнении солистов театра «Санктъ-Петербургъ Опера». Вечер обещает быть незабываемым — солисты балета Мариинского театра также примут участие в этом театральном событии.