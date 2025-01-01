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Постоянная экспозиция Музея-квартиры Аполлинария Васнецова
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Постоянная экспозиция Музея-квартиры Аполлинария Васнецова

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О концерте/спектакле

Что посмотреть в Музее-квартире Аполлинария Васнецова?

Мемориальный музей Аполлинария Михайловича Васнецова (1856-1933) — это уникальное место, которое сохраняет атмосферу жизни и творчества московской интеллигенции начала XX века. Музей расположен в квартире, где художник жил последние 30 лет своей жизни (1903-1933) и создавал свои лучшие работы.

История музея

Квартира-музей стала не только домом для Васнецова, но и культурным центром, где проходили творческие вечера, встречи с друзьями и единомышленниками. Здесь бывали такие выдающиеся личности, как К.А. Тимирязев, И.А. Бунин, В.А. Гиляровский, М.В. Нестеров, а также брат художника — В.М. Васнецов. В гостиной часто выступал знаменитый певец Ф.И. Шаляпин.

Собрание музея

В экспозиции музея собраны личные вещи, живописные работы и архивы Аполлинария Васнецова. Благодаря сохраненной обстановке, посетители могут погрузиться в атмосферу того времени и увидеть, как жил и работал выдающийся художник.

Посещение музея

Музей-квартира открыта для посетителей и представляет интерес не только для ценителей живописи, но и для всех, кто хочет узнать больше о культурной жизни Москвы в начале XX века. Не упустите возможность стать частью этой истории и вдохновиться творчеством великого мастера!

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
24 июля
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
25 июля
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
26 июля
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 14:00 15:00 16:00
27 июля
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
30 июля
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
1 августа
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
2 августа
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
3 августа
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
6 августа
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
7 августа
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
8 августа
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
9 августа
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
10 августа
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
13 августа
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
14 августа
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
15 августа
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
16 августа
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
17 августа
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
20 августа
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
21 августа
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
22 августа
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
23 августа
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
24 августа
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
27 августа
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
29 августа
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
30 августа
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
31 августа
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
3 сентября
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
4 сентября
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
5 сентября
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
6 сентября
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
7 сентября
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
10 сентября
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
11 сентября
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
12 сентября
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
13 сентября
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
14 сентября
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
17 сентября
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
18 сентября
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
19 сентября
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
20 сентября
Музей Аполлинария Васнецова Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00

Фотографии

Постоянная экспозиция Музея-квартиры Аполлинария Васнецова Постоянная экспозиция Музея-квартиры Аполлинария Васнецова Постоянная экспозиция Музея-квартиры Аполлинария Васнецова Постоянная экспозиция Музея-квартиры Аполлинария Васнецова

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