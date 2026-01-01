Спектакль Последняя попытка

Оповещения от Киноафиши
Постановка
Театр Ермашова
Продолжительность  1 час 30 минут

О спектакле

Комедия «Последняя попытка» в камерном театре Ермашова

Феерия юмора и неожиданных поворотов ждёт вас в комедии «Последняя попытка», радушно представленной в камерном театре Ермашова в Алматы. Это захватывающее произведение о запутанных отношениях и вечном треугольнике любви и семейной жизни предлагает зрителям взглянуть на неотъемлемые аспекты человеческого существования.

Сюжет и настроение

В центре сюжета — абсурдная ситуация, когда любовница пытается купить своего любовника у его законной жены. Эта комедия в двух действиях наполнена остроумными диалогами и непредсказуемыми поворотами, отражая стиль и настроение знаменитого юмориста Михаила Задорнова. Автор с юмором говорит о значимости любви и семьи в жизни каждого человека, завершая историю неожиданным финалом.

Преимущества театрального просмотра

Зрителям будет интересно наблюдать за тем, как герои справляются с порой абсурдной, но реалистичной динамикой отношений. Комедия поднимает важные вопросы о любви и хороших семейных связях, демонстрируя, что даже в самых сложных ситуациях можно найти смех.

Не упустите возможность посетить это театральное событие, которое, без сомнений, подарит вам множество положительных эмоций!

Режиссер
 Евгений Дубовик
В ролях
 Жиенбеков Серик
Жапарова Мадина
Егинбаева Ляззат

Февраль
Март
28 февраля суббота
18:00
Театр Ермашова г. Алматы, ул. Щепкина 35 (Мустафина-Рыскулбекова) вход с Мустафина.
от 5000 ₽
28 марта суббота
18:00
Театр Ермашова г. Алматы, ул. Щепкина 35 (Мустафина-Рыскулбекова) вход с Мустафина.
от 5000 ₽

