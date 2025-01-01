Спектакль «Последнее лето» режиссера Данила Чащина основан на сценарии «Куоккала» Анны Козловой, известной писательницы и автора популярных сериалов, таких как «Краткий курс счастливой жизни», «Садовое кольцо», «Медиатор» и «Самка богомола». Действие спектакля разворачивается во время Первой мировой войны в курортном поселке с финским названием Куоккала, который ныне известен как Репино, расположенный в Ленинградской области.
В начале XX века Куоккала пользовалась популярностью как летняя резиденция для жителей Петербурга. Главная героиня спектакля, Анна, — жена офицера, окруженная соседями: доктором, сыном-подростком, внезапно вернувшимся с войны мужем, а также другими близкими и прислугой. Их летние вечера проходят в духе чеховских персонажей — они обсуждают судьбы родины, скучают, философствуют, читают вслух и устраивают спиритические сеансы, пытаясь не замечать, как их идиллический мир вытесняется новым жестоким веком.
Один из таких вечеров начинается как чтецкое сражение за звание «Арбитр изящества». Гости по очереди читают стихи из модного сборника, голосуют за лучшее произведение и горячо спорят о стиле и выразительности. Но обсуждение принимает неожиданный поворот, когда они решают обратиться к картам Таро. Шутка оказывается неуместной, и напуганные гости начинают озвучивать чудовищные предсказания о будущем своих любимых поэтов: Сергее Есенине, Иване Бунине, Николае Гумилеве, Осипе Мандельштаме, Велимире Хлебникове и Владимире Маяковском. С этого момента трагическое предчувствие охватывает всех героев спектакля.
Как говорит Данил Чащин: «При всей тяжести темы мне бы хотелось, чтобы в спектакле было ощущение нежности и света. Он для меня, прежде всего, про семью и про поиск дома в широком смысле этого слова. А еще про память о счастливом времени, которое герои тщетно пытаются удержать, а оно истончается и испаряется. Отсюда и название — "Последнее лето".
Чтобы глубже понять атмосферу дачной жизни начала XX века, актеры и режиссер спектакля посетили село Репино. Такие творческие командировки стали традицией для Театра Наций. Первая из них прошла в селе Сростки при подготовке к спектаклю «Рассказы Шукшина». Позже творческая команда спектакля «Иванов» посетила музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово», а создатели спектакля «Живой Т.» — музей-усадьбу «Ясная поляна» и мемориальный музей памяти Л.Н. Толстого «Астапово». Благодарим за помощь Ивана Самохвалова.