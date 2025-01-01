Вениамин Смехов, Юлия Пересильд, Виталий Коваленко и другие в спектакле Театра Наций «Последнее лето» на Большой сцене театра «Красный факел»

Спектакль «Последнее лето» режиссера Данила Чащина основан на сценарии «Куоккала» Анны Козловой, известной писательницы и автора популярных сериалов, таких как «Краткий курс счастливой жизни», «Садовое кольцо», «Медиатор» и «Самка богомола». Действие спектакля разворачивается во время Первой мировой войны в курортном поселке с финским названием Куоккала, который ныне известен как Репино, расположенный в Ленинградской области.

В начале XX века Куоккала пользовалась популярностью как летняя резиденция для жителей Петербурга. Главная героиня спектакля, Анна, — жена офицера, окруженная соседями: доктором, сыном-подростком, внезапно вернувшимся с войны мужем, а также другими близкими и прислугой. Их летние вечера проходят в духе чеховских персонажей — они обсуждают судьбы родины, скучают, философствуют, читают вслух и устраивают спиритические сеансы, пытаясь не замечать, как их идиллический мир вытесняется новым жестоким веком.

Чтецкое сражение и предсказания

Один из таких вечеров начинается как чтецкое сражение за звание «Арбитр изящества». Гости по очереди читают стихи из модного сборника, голосуют за лучшее произведение и горячо спорят о стиле и выразительности. Но обсуждение принимает неожиданный поворот, когда они решают обратиться к картам Таро. Шутка оказывается неуместной, и напуганные гости начинают озвучивать чудовищные предсказания о будущем своих любимых поэтов: Сергее Есенине, Иване Бунине, Николае Гумилеве, Осипе Мандельштаме, Велимире Хлебникове и Владимире Маяковском. С этого момента трагическое предчувствие охватывает всех героев спектакля.

Темы и атмосфера спектакля

Как говорит Данил Чащин: «При всей тяжести темы мне бы хотелось, чтобы в спектакле было ощущение нежности и света. Он для меня, прежде всего, про семью и про поиск дома в широком смысле этого слова. А еще про память о счастливом времени, которое герои тщетно пытаются удержать, а оно истончается и испаряется. Отсюда и название — "Последнее лето".

Творческий процесс

Чтобы глубже понять атмосферу дачной жизни начала XX века, актеры и режиссер спектакля посетили село Репино. Такие творческие командировки стали традицией для Театра Наций. Первая из них прошла в селе Сростки при подготовке к спектаклю «Рассказы Шукшина». Позже творческая команда спектакля «Иванов» посетила музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово», а создатели спектакля «Живой Т.» — музей-усадьбу «Ясная поляна» и мемориальный музей памяти Л.Н. Толстого «Астапово». Благодарим за помощь Ивана Самохвалова.