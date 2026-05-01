Посещение военно-исторического комплекса в Центральном парке «Патриот»

Открывшийся в 2016 году Министерством обороны России, военно-исторический комплекс «Партизанская деревня» предлагает уникальный взгляд на жизнь партизан во время Великой Отечественной войны. В этом комплексе представлены 17 тщательно воссозданных объектов, таких как «Штабной блиндаж», «Школа диверсанта» и «Красный угол». Все детали, начиная от утвари и заканчивая интерьером, воссозданы на основе архивных фотографий и отзывов непосредственных участников событий.

Что посмотреть в «Партизанской деревне»?

Комплекс включает спальные блиндажи, медпункт, кухню, баню и даже кирпичную печь. Каждое сооружение отражает подлинную атмосферу и быт партизанского движения. Экспозиция будет интересна не только детям и подросткам, но и любителям истории, так как предоставляет подробный рассказ о легендарных партизанах и их подвигах.

Возможности для посетителей

Гостям комплекса предлагается попробовать армейскую кашу и хлеб, а также выпечку из местной пекарни. В холодное время года можно насладиться горячим травяным чаем у костровой зоны с большим самоваром. Кроме того, «Партизанская деревня» предлагает живой уголок с кроликами, курами, страусами и другими животными, что станет отличным развлечением для детей всех возрастов.

Экскурсии и программы

Посетители могут выбрать разные форматы экскурсии: от общего осмотра до детального изучения каждого объекта в сопровождении опытного экскурсовода. Экскурсии рассказывают не только об истории партизанского движения, но и о жизни и быте тех героев, которые стали оплотом мужества и стойкости в трудные времена.

«Партизанская деревня» — это не только музейный комплекс, но и образовательная площадка, напоминающая о заботе, мужестве и самопожертвовании людей, сражавшихся за свою Родину.