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Полнокупольная программа «Обитаемая Луна»
Киноафиша Полнокупольная программа «Обитаемая Луна»

Полнокупольная программа «Обитаемая Луна»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Путешествие на Луну: Спектакль о космических открытиях

Что мы знаем о Луне сегодня? Насколько реалистичны планы человека по ее освоению? Какие сложности ждут нас на этом пути? На эти и многие другие вопросы ответит новый спектакль, который приглашает зрителей в увлекательное космическое путешествие.

Виртуальное путешествие по Луне

Во время спектакля мы совершим захватывающее путешествие на Луну. Зрители увидят древнюю поверхность нашего естественного спутника, спустятся на дно гигантских кратеров и отправятся на южный полюс Луны. Кроме того, с помощью уникальных визуальных эффектов они смогут полюбоваться невероятным звездным небом.

Захватывающие космические события

После посадки на Луне зрители станут участниками настоящих космических событий: они проследят за полетом кометы, понаблюдают полное солнечное затмение и почувствуют себя первыми обитателями лунной базы.

Научная основа спектакля

В программе спектакля также рассказываются грандиозные планы Роскосмоса по исследованию и освоению Луны в ближайшие годы. Зрители познакомятся с будущими космическими аппаратами, которые отправятся к нашему естественному спутнику.

Консультанты и эксперты

Спектакль основан на научных данных, полученных в рамках отечественных программ освоения Луны. Научным консультантом стал доктор физико-математических наук Владислав Шевченко, заведующий отделом исследований Луны и планет Государственного астрономического института им. П.К.Штернберга МГУ. Он также является президентом Международной ассоциации планетных наук и членом Ученого совета Московского Планетария.

Не упустите возможность погрузиться в мир космоса и узнать больше о Луне на этом уникальном спектакле!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 1 августа
Планетарий Пермь, б-р Гагарина, 27а
15:00 от 150 ₽
Пермь, 17 августа
Планетарий Пермь, б-р Гагарина, 27а
12:00 от 150 ₽

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