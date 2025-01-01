Арт-рок-концерт

В 1976 году альбом «По волне моей памяти» стал революционным для советской поп-музыки. Он представил новый жанр арт-рок, а также открыл новые вокальные имена для слушателей. Этот альбом был настоящим прорывом, который привнес свежий музыкальный воздух в застой 70-х, радикально изменив музыкальное восприятие того времени.

Новые аранжировки и вербатим

На сцене прозвучат все 10 композиций альбома в переработанных аранжировках, и каждое произведение будет сопровождаться воспоминаниями современников Давида Тухманова. Эти воспоминания, которые артисты воспроизводят в технике вербатим, позволят зрителям почувствовать атмосферу времени выпуска пластинки и увидеть её через личные воспоминания людей, близких к Тухманову.

Роковая версия альбома

«Музыкальным позвоночником вечера станет более смелое и роковое звучание альбома», — отмечает музыкальный руководитель постановки Алла Тарасова. Спектакль будет стремиться вернуть рок-баллады Тухманова к их изначальной версии, свободной от звуковых ограничений советской эпохи, что придаст ему особую силу и эмоциональную насыщенность.