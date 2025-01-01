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По волне моей памяти
Билеты от 1200₽
Киноафиша По волне моей памяти

По волне моей памяти

Постановка
Театр им. Маяковского 12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Арт-рок-концерт

В 1976 году альбом «По волне моей памяти» стал революционным для советской поп-музыки. Он представил новый жанр арт-рок, а также открыл новые вокальные имена для слушателей. Этот альбом был настоящим прорывом, который привнес свежий музыкальный воздух в застой 70-х, радикально изменив музыкальное восприятие того времени.

Новые аранжировки и вербатим
На сцене прозвучат все 10 композиций альбома в переработанных аранжировках, и каждое произведение будет сопровождаться воспоминаниями современников Давида Тухманова. Эти воспоминания, которые артисты воспроизводят в технике вербатим, позволят зрителям почувствовать атмосферу времени выпуска пластинки и увидеть её через личные воспоминания людей, близких к Тухманову.

Роковая версия альбома
«Музыкальным позвоночником вечера станет более смелое и роковое звучание альбома», — отмечает музыкальный руководитель постановки Алла Тарасова. Спектакль будет стремиться вернуть рок-баллады Тухманова к их изначальной версии, свободной от звуковых ограничений советской эпохи, что придаст ему особую силу и эмоциональную насыщенность.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1700 ₽
28 ноября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1200 ₽

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