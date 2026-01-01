"Гарри Поттер. Симфонический саундтрек". Возможна телесъёмка

Музыка из фильмов о Гарри Поттере: концерт Симфонического оркестра в Кремле

На сцене Большого зала Государственного Кремлёвского Дворца выступит Симфонический оркестр под руководством Сергея Акимова. В программе — самые узнаваемые мелодии из фильмов о Гарри Поттере.

Уникальный состав оркестра

В этот вечер зрители смогут насладиться выступлением не просто оркестра, а настоящего коллектива юных магов-учеников школы Хогвартс. В составе оркестра представлены талантливые студенты со всех четырёх факультетов: скрипки из Гриффиндора, альты и виолончели из Слизерина, деревянные духовые из Пуффендуя, а медные духовые и ударные — из Когтеврана.

Чудесное шоу

Концерт будет сопровождаться чтением отрывков из книг Джоан Роулинг в исполнении профессионального диктора, костюмированными постановками и визуальным шоу. В качестве приятного сюрприза, всех гостей будет встречать Дамблдор в гербовом фойе Кремлёвского дворца, поэтому не забудьте взять с собой мантии ваших факультетов!

Наследие Гарри Поттера

Воплощённый в кино мировой литературный бестселлер конца девяностых до сих пор завораживает сердца и умы людей по всему миру. Вероятно, нет ни одного человека, который бы не посмотрел фильм о Гарри Поттере сам или вместе с детьми и внуками. Музыка оскароносного Джона Уильямса стала символом волшебного мира магов и маглов, злодеев и героев, сказочных персонажей и фантастических тварей.

Дирижёр с мировым именем

Сергей Акимов — один из выдающихся молодых дирижёров России. Он окончил Московскую консерваторию с отличием и успел заявить о себе как главный дирижёр оркестра RockestraLive и финалист дирижёрского конкурса в Зальцбурге. Среди его достижений — работа с оркестром Camerata Salzburg на Зальцбургском фестивале и участие в Итальянской оперной академии Риккардо Мути.