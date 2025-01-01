Спектакль Письма живого усопшего

Уникальная хореографическая драма о смысле жизни по текстам книг Эльзы Баркер

«Не бойтесь смерти, но живите как можно дольше!» — это главное послание, которое передает нам умерший адвокат и философ Дэвид Хотч в своих письмах с того света. Эти письма были записаны его давней знакомой, Эльзой Баркер, с помощью метода автоматического письма.

О чем говорит Дэвид Хотч?

Хотя многие считают, что жизнь после смерти сводится к вечному пребыванию в раю или аду, Дэвид Хотч предлагает иной взгляд. Он утверждает, что никто — ни люди, ни боги — не могут находиться в состоянии вечного существования в «самосветящемся мире» астральной материи, так же как и мы не можем жить вечно в твердом материальном теле. Все живые существа подчиняются закону ритма — закону перерождения и развития. Об этом и стремится рассказать нам Дэвид Хотч.

Хореографическая драма

Спектакль не может охватить все содержание писем, но он попытается передать через цитаты и танец чувства, возникающие у нас, живущих, при чтении этих строк. Эльза Баркер отмечает, что вопрос о достоверности писем остается открытым: «Как доказательство существования души после телесной смерти, содержание этих писем должно быть принято или отвергнуто каждым в соответствии с его личными особенностями, внутренним опытом и интуицией».

Команда постановки

Спектакль основан на текстах книг Эльзы Баркер «Письма живого усопшего» и «Письма живого усопшего о войне». Режиссёр — А. Евладов, хореограф — М. Аннич.

Не пропустите эту уникальную хореографическую драму, которая заставит вас задуматься о жизни, смерти и загадках, окружающих нас!