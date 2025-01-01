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Петербург Теней
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Петербург Теней

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О концерте/спектакле

Первый в России и Европе Музей теней приглашает на выставку «Петербург Теней» в Санкт-Петербурге

Это арт-пространство предлагает зрителям необычные объекты современного искусства в стиле Shadow Art (искусство теней).

Искусство теней: что это такое?

Вместо традиционных кистей и красок художники этого направления используют предметы повседневной жизни, такие как смола, железо, зубочистки и даже губки для мытья посуды, чтобы создавать уникальные теневые образы.

Тематика выставки

Экспозиция «Петербург Теней» представляет загадочные тени многоликого Петербурга, рассказывая о его истории, разводных мостах и белых ночах. Посетители встретят ярких знаменитостей и персонажей мультфильмов, которые поведают свою историю, словно старые друзья.

Интерактивные возможности

Музей теней способствует развитию творческого мышления и нестандартного взгляда на мир. Погружаясь в атмосферу противостояния света и тени, посетители смогут увидеть привычные вещи под новым углом. Входной билет включает в себя:

  • Посещение экспозиции
  • Экскурсию
  • Взаимодействие с интерактивными экспонатами
  • Возможность попробовать себя в роли художника на творческой кухне, рисуя на песке

Экскурсии и график работы

Экскурсии проводятся на русском и английском языках и начинаются каждые полчаса, в 00 и в 30 минут. Последняя экскурсия стартует в 21:00, а продолжительность составляет 30-40 минут.

Музей работает ежедневно с 11:00 до 22:00. Не упустите возможность погрузиться в мир теней и открыть для себя новое видение одного из самых красивых городов мира!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Музей теней Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 5, литера А, вход во двор через калитку, код домофона 769
15:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Музей теней Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 5, литера А, вход во двор через калитку, код домофона 769
15:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Музей теней Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 5, литера А, вход во двор через калитку, код домофона 769
15:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Музей теней Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 5, литера А, вход во двор через калитку, код домофона 769
15:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Музей теней Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 5, литера А, вход во двор через калитку, код домофона 769
15:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Музей теней Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 5, литера А, вход во двор через калитку, код домофона 769
15:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Музей теней Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 5, литера А, вход во двор через калитку, код домофона 769
15:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Музей теней Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 5, литера А, вход во двор через калитку, код домофона 769
15:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Музей теней Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 5, литера А, вход во двор через калитку, код домофона 769
15:00 от 400 ₽

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