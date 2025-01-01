Первый в России и Европе Музей теней приглашает на выставку «Петербург Теней» в Санкт-Петербурге

Это арт-пространство предлагает зрителям необычные объекты современного искусства в стиле Shadow Art (искусство теней).

Искусство теней: что это такое?

Вместо традиционных кистей и красок художники этого направления используют предметы повседневной жизни, такие как смола, железо, зубочистки и даже губки для мытья посуды, чтобы создавать уникальные теневые образы.

Тематика выставки

Экспозиция «Петербург Теней» представляет загадочные тени многоликого Петербурга, рассказывая о его истории, разводных мостах и белых ночах. Посетители встретят ярких знаменитостей и персонажей мультфильмов, которые поведают свою историю, словно старые друзья.

Интерактивные возможности

Музей теней способствует развитию творческого мышления и нестандартного взгляда на мир. Погружаясь в атмосферу противостояния света и тени, посетители смогут увидеть привычные вещи под новым углом. Входной билет включает в себя:

Посещение экспозиции

Экскурсию

Взаимодействие с интерактивными экспонатами

Возможность попробовать себя в роли художника на творческой кухне, рисуя на песке

Экскурсии и график работы

Экскурсии проводятся на русском и английском языках и начинаются каждые полчаса, в 00 и в 30 минут. Последняя экскурсия стартует в 21:00, а продолжительность составляет 30-40 минут.

Музей работает ежедневно с 11:00 до 22:00. Не упустите возможность погрузиться в мир теней и открыть для себя новое видение одного из самых красивых городов мира!