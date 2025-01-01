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Новая сцена Александринского театра, или Театр XXI века
Киноафиша Новая сцена Александринского театра, или Театр XXI века

Новая сцена Александринского театра, или Театр XXI века

Постановка
Новая сцена Александринского театра 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Экскурсия в Александринском театре

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, в ходе которой гости театра смогут:

  • осмотреть необычное в планировке здание комплекса с разных точек зрения;
  • узнать, как современная постройка гармонично соседствует со зданием рубежа XIX-XX веков;
  • познакомиться с современными технологиями театра, такими как студия звуко- и видеозаписи, online-театр и хромакей;
  • увидеть сцену, предоставляющую возможности для театральных экспериментов и позволяющую заглянуть в мир театрального будущего.

Новая сцена Александринского театра открылась в мае 2013 года в Санкт-Петербурге. Этот уникальный театрально-культурный комплекс стал символом нового этапа в истории старейшего национального театра России.

Стоит отметить, что 30 августа 2022 года Новой сцене было присвоено имя Великого режиссера Всеволода Мейерхольда, что подчеркивает важность этого места в контексте современного театрального искусства.

Не упустите шанс стать частью театральной истории и увидеть, как традиции переплетаются с инновациями!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 июля
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
12:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
16:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
12:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽

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