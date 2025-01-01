Экскурсия в Александринском театре

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, в ходе которой гости театра смогут:

осмотреть необычное в планировке здание комплекса с разных точек зрения;

узнать, как современная постройка гармонично соседствует со зданием рубежа XIX-XX веков;

познакомиться с современными технологиями театра, такими как студия звуко- и видеозаписи, online-театр и хромакей;

увидеть сцену, предоставляющую возможности для театральных экспериментов и позволяющую заглянуть в мир театрального будущего.

Новая сцена Александринского театра открылась в мае 2013 года в Санкт-Петербурге. Этот уникальный театрально-культурный комплекс стал символом нового этапа в истории старейшего национального театра России.

Стоит отметить, что 30 августа 2022 года Новой сцене было присвоено имя Великого режиссера Всеволода Мейерхольда, что подчеркивает важность этого места в контексте современного театрального искусства.

Не упустите шанс стать частью театральной истории и увидеть, как традиции переплетаются с инновациями!