Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, в ходе которой гости театра смогут:
Новая сцена Александринского театра открылась в мае 2013 года в Санкт-Петербурге. Этот уникальный театрально-культурный комплекс стал символом нового этапа в истории старейшего национального театра России.
Стоит отметить, что 30 августа 2022 года Новой сцене было присвоено имя Великого режиссера Всеволода Мейерхольда, что подчеркивает важность этого места в контексте современного театрального искусства.
Не упустите шанс стать частью театральной истории и увидеть, как традиции переплетаются с инновациями!