Мир притч и мистики, вдохновленный произведениями Джебрана Халиля Джебрана

Из глубины моего сердца вылетела птица

На краю пустыни, где песок встречается с водой, девочки из бедного пригорода превращали свои игры в философские странствия. Вдохновлённые суфийской мудростью и книгами Джебрана, они отправлялись за барханы встречать рассвет, исследуя любовь, жизнь и свободу.

Театр странствий

Это спектакль, в котором грань между игрой и реальностью стирается. Девочки, играя, заигрались... и однажды не вернулись прежними. Их следы исчезли, словно их унесли ветры пустыни. Может быть, они стали птицами?

Поэзия и мистика

Ритмичные волны песка и воды, слова, пропитанные мудростью Востока, и вечное стремление души к единству с миром — всё это делает спектакль «Из глубины моего сердца вылетела птица» глубоким размышлением о человеческой природе и её связи с бесконечным.