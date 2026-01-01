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Песок и пена
Киноафиша Песок и пена

Спектакль Песок и пена

Постановка
Театр на набережной. Родная сцена 12+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Мир притч и мистики, вдохновленный произведениями Джебрана Халиля Джебрана

Из глубины моего сердца вылетела птица

На краю пустыни, где песок встречается с водой, девочки из бедного пригорода превращали свои игры в философские странствия. Вдохновлённые суфийской мудростью и книгами Джебрана, они отправлялись за барханы встречать рассвет, исследуя любовь, жизнь и свободу.

Театр странствий

Это спектакль, в котором грань между игрой и реальностью стирается. Девочки, играя, заигрались... и однажды не вернулись прежними. Их следы исчезли, словно их унесли ветры пустыни. Может быть, они стали птицами?

Поэзия и мистика

Ритмичные волны песка и воды, слова, пропитанные мудростью Востока, и вечное стремление души к единству с миром — всё это делает спектакль «Из глубины моего сердца вылетела птица» глубоким размышлением о человеческой природе и её связи с бесконечным.

Режиссер
Федор Сухов
Федор Сухов
В ролях
Елизавета Лаврова
Мария Безбожная
Мария Теплова
Екатерина Андреева

Фотографии

Песок и пена Песок и пена Песок и пена Песок и пена Песок и пена Песок и пена Песок и пена Песок и пена Песок и пена Песок и пена Песок и пена Песок и пена Песок и пена Песок и пена Песок и пена Песок и пена
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