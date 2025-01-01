Меню
Палата бизнес-класса
Киноафиша Палата бизнес-класса

Спектакль Палата бизнес-класса

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Палата бизнес-класса» в Красноярске

Приглашаем вас в увлекательный и остроумный мир спектакля «Палата бизнес-класса», который поднимает актуальные темы о медицине, любви и коррупции.

Сюжет спектакля

Главным героем этой комедии становится важный чиновник, попадающий в больницу. Несмотря на нерабочие условия, он всеми силами пытается заключить выгодную сделку. Однако, вместо деловых вопросов, его время уходит на общение с посетителями: бухгалтером, супругой и любовницей, которую он тщательно прячет от её мужа.

Искусство, основанное на реальности

Автор пьесы известен не только своими театральными работами, но и как сценарист популярных сериалов «Бедная Настя» и «Неотложка». В «Палате бизнес-класса» он мастерски комбинирует узнаваемые персонажи и современные реалии, создавая экстравагантную историю в лучших традициях классической театральной комедии.

Почему стоит посетить?

Спектакль обещает не только смех, но и глубокую задумчивость о пороках общества. Если вы ищете легкое развлечение и в то же время хотите задуматься о насущном, не пропустите эту яркую комедию!

В ролях
Елена Соколова
Татьяна Чубаро
Виктор Лосьянов
Алексей Исаченко
Владимир Пузанов

Апрель
28 апреля вторник
19:00
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
от 1500 ₽

