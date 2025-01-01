Меню
Новогодняя выпечка пряников и экскурсия в музее пряника

Погрузитесь в атмосферу праздника и волшебства с нашей уникальной программой, которая познакомит вас с историей пряников и предложит возможность собственноручно испечь это сладкое лакомство.

Что вас ожидает

  • Интерактивная экскурсия в музее пряника: от медовой лепешки до царского лакомства и настоящего кондитерского шедевра.
  • Выпечка вырезного пряника: узнайте секрет идеальной формы и вкуса.
  • Чаепитие с душистыми пряниками и вкусными историями о традициях приготовления.
  • Уютная фотозона для памятных моментов, где вы сможете запечатлеть свои впечатления.
  • Магазин с большим выбором пряников и карамели, чтобы забрать кусочек праздника с собой.

Продолжительность

Программа займет всего 45 минут, что идеально вписывается в насыщенный новогодний график!

Не упустите возможность насладиться сладкими моментами и подарить себе и близким незабываемые впечатления!

Декабрь
Январь
11 декабря четверг
17:15
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
12 декабря пятница
18:15
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
13 декабря суббота
17:15
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
18 декабря четверг
19:15
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
20 декабря суббота
19:15
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
21 декабря воскресенье
19:30
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
22 декабря понедельник
19:00
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
23 декабря вторник
11:00
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
24 декабря среда
11:00
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
12:30
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
28 декабря воскресенье
13:15
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
19:45
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
30 декабря вторник
15:00
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
31 декабря среда
15:00
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
2 января пятница
16:30
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
4 января воскресенье
19:30
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
5 января понедельник
15:00
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
7 января среда
11:00
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
8 января четверг
15:00
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
9 января пятница
17:15
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
10 января суббота
13:15
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
19:45
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
11 января воскресенье
15:00
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽

