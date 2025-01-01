Новогодняя выпечка пряников и экскурсия в музее пряника
Погрузитесь в атмосферу праздника и волшебства с нашей уникальной программой, которая познакомит вас с историей пряников и предложит возможность собственноручно испечь это сладкое лакомство.
Что вас ожидает
- Интерактивная экскурсия в музее пряника: от медовой лепешки до царского лакомства и настоящего кондитерского шедевра.
- Выпечка вырезного пряника: узнайте секрет идеальной формы и вкуса.
- Чаепитие с душистыми пряниками и вкусными историями о традициях приготовления.
- Уютная фотозона для памятных моментов, где вы сможете запечатлеть свои впечатления.
- Магазин с большим выбором пряников и карамели, чтобы забрать кусочек праздника с собой.
Продолжительность
Программа займет всего 45 минут, что идеально вписывается в насыщенный новогодний график!
Не упустите возможность насладиться сладкими моментами и подарить себе и близким незабываемые впечатления!