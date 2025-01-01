Новогодняя выпечка пряников и экскурсия в музее пряника

Погрузитесь в атмосферу праздника и волшебства с нашей уникальной программой, которая познакомит вас с историей пряников и предложит возможность собственноручно испечь это сладкое лакомство.

Что вас ожидает

Интерактивная экскурсия в музее пряника: от медовой лепешки до царского лакомства и настоящего кондитерского шедевра.

Выпечка вырезного пряника: узнайте секрет идеальной формы и вкуса.

Чаепитие с душистыми пряниками и вкусными историями о традициях приготовления.

Уютная фотозона для памятных моментов, где вы сможете запечатлеть свои впечатления.

Магазин с большим выбором пряников и карамели, чтобы забрать кусочек праздника с собой.

Продолжительность

Программа займет всего 45 минут, что идеально вписывается в насыщенный новогодний график!

Не упустите возможность насладиться сладкими моментами и подарить себе и близким незабываемые впечатления!