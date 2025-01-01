Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Отцы и дети
Киноафиша Отцы и дети

Спектакль Отцы и дети

Лирическая драма о конфликте поколений по мотивам Тургенева.
Постановка
Театр юных зрителей им. Брянцева 12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Театральный фестиваль «Школьная классика» рекомендует спектакль к просмотру школьникам

На этот раз зрителей ждёт новая интерпретация знаменитого романа И.С. Тургенева «Отцы и дети», который затрагивает вечную тему конфликта между поколениями.

Основная идея спектакля

Постановщик стремится показать не только остроту конфликта, но и нежность и теплоту в отношениях между героями. Ключевым моментом становится тема любви, которая пронизывает весь спектакль. Это уникальная возможность для зрителей увидеть, как любовь может преодолевать разногласия и недопонимания.

Формат и атмосфера

Спектакль будет проходить в камерном пространстве, где зрители и герои окажутся на одной сцене. Это создаст особую атмосферу близости и вовлеченности, позволяя каждому почувствовать себя частью происходящего.

Интересные факты

Роман «Отцы и дети» считается одним из величайших произведений русской литературы. Он был написан в 1862 году и стал знаковым для обсуждения идеологических разногласий между поколениями. Постановка обещает привнести свежий взгляд на классическую историю, делая её актуальной и для современного зрителя.

Не упустите шанс увидеть этот уникальный спектакль, который сочетает в себе глубокие идеи и эмоциональную насыщенность!

Режиссер
Георгий Цхвирава
В ролях
Кузьма Стомаченко
Анна Дюкова
Анна Дюкова
Никита Остриков
Андрей Слепухин
Радик Галиуллин

Фотографии

Отцы и дети Отцы и дети Отцы и дети Отцы и дети Отцы и дети Отцы и дети
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше