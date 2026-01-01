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Никита Остриков
Nikita Ostrikov
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Персоны
Никита Остриков
Никита Остриков
Nikita Ostrikov
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
В каком театре играет
Театр юных зрителей им. Брянцева
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Популярные фильмы
6.9
Жажда
(2013)
5.7
Тайна Заборского омута
(2003)
Фильмография Никита Остриков
6.9
Жажда
Zhazhda
драма
2013, Россия
Смотреть трейлер
5.7
Тайна Заборского омута
Tayna Zaborskogo omuta
приключения, семейный
2003, Россия
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Другие проекты Никита Остриков
12+
Отцы и дети
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