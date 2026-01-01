Спектакль Оптимус Прайм

Детский спектакль с Трансформерами

Детский Театр Роботов из Санкт-Петербурга, известный своими яркими шоу с Трансформерами, объявляет о премьере нового спектакля «Оптимус Прайм. Путь Героя». Этот увлекательный спектакль о величественном лидере Автоботов расскажет юным зрителям о важности честности и правды в преодолении трудностей.

Сюжет спектакля

Оптимус Прайм когда-то был скромным архивариусом, увлеченным наукой. Он доверял своему другу Гальватрону, который предал его, похитив Матрицу Лидерства и тяжело ранив Оптимуса. После этого его нашла девочка по имени Электра, дочь Профессора, который воссоздал его и вложил в него силу Трансформера. Теперь Оптимус Прайм возглавляет Автоботов, сражается с предателем и становится Защитником Вселенной.

Производственная команда

В спектакле принимают участие профессиональные актеры театров Санкт-Петербурга. Динамичные сцены боев роботов ставил Антон Плавский, а вдохновляющий голос героя озвучивается актером дубляжа диснеевских мультфильмов. Художественный руководитель и режиссер спектакля — Юрий Мончак, солист Михайловского театра оперы и балета.

Информация для зрителей

Продолжительность спектакля составляет 60 минут без антракта. После представления зрителей ждет весёлая фотосессия с Трансформерами и подарки для всех детей от Театра Роботов. Обратите внимание, что:

Спектакль рекомендован детям старше 6 лет.

Билет нужен для зрителей старше 3 лет.

Подарки после спектакля вручаются только детям.

Программа мероприятия