Спектакль Оптимус Прайм

Оптимус Прайм
Продолжительность 1 час
О спектакле

Детский спектакль с Трансформерами

Детский Театр Роботов из Санкт-Петербурга, известный своими яркими шоу с Трансформерами, объявляет о премьере нового спектакля «Оптимус Прайм. Путь Героя». Этот увлекательный спектакль о величественном лидере Автоботов расскажет юным зрителям о важности честности и правды в преодолении трудностей.

Сюжет спектакля

Оптимус Прайм когда-то был скромным архивариусом, увлеченным наукой. Он доверял своему другу Гальватрону, который предал его, похитив Матрицу Лидерства и тяжело ранив Оптимуса. После этого его нашла девочка по имени Электра, дочь Профессора, который воссоздал его и вложил в него силу Трансформера. Теперь Оптимус Прайм возглавляет Автоботов, сражается с предателем и становится Защитником Вселенной.

Производственная команда

В спектакле принимают участие профессиональные актеры театров Санкт-Петербурга. Динамичные сцены боев роботов ставил Антон Плавский, а вдохновляющий голос героя озвучивается актером дубляжа диснеевских мультфильмов. Художественный руководитель и режиссер спектакля — Юрий Мончак, солист Михайловского театра оперы и балета.

Информация для зрителей

Продолжительность спектакля составляет 60 минут без антракта. После представления зрителей ждет весёлая фотосессия с Трансформерами и подарки для всех детей от Театра Роботов. Обратите внимание, что:

  • Спектакль рекомендован детям старше 6 лет.
  • Билет нужен для зрителей старше 3 лет.
  • Подарки после спектакля вручаются только детям.

Программа мероприятия

  • 60 минут — спектакль
  • 40 минут — фотосессия с Трансформерами
  • 10 минут — выдача подарков

Июнь
Август
Ноябрь
13 июня суббота
12:00
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
от 1500 ₽
9 августа воскресенье
12:00
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
от 1500 ₽
22 ноября воскресенье
12:00
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
от 1500 ₽

