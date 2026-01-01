Спектакль Операция: Авокадо

Операция: Авокадо
16+
О спектакле

Авантюрная комедия о любви и предательстве с участием актёров сериала «Реальные пацаны»

Приготовьтесь к захватывающей комедии, в которой опытный актерский состав из сериала «Реальные пацаны» представит вам мир, полный неожиданных поворотов и ярких эмоций. Действие спектакля происходит на фоне веселой и непредсказуемой Мексики, где каждое событие может стать началом веселой авантюры.

План века с авокадо

Главный герой Роман решает заключить сделку века по поставке самого вкусного мексиканского авокадо. Однако, у него есть хитрый план заменить настоящий фрукт на тот, который, вероятно, уже давно забыли в холодильнике. В этом ему помогает Сурен — армянин мексиканского происхождения. Вместе они отправляются в рискованное приключение, которое заставит их нелегально пересечь границу между Мексикой и Гватемалой.

Арест и неожиданные повороты

История принимает неожиданный оборот, когда Роман оказывается под арестом, и его грандиозная афера по экспорту популярного фрукта в Россию оказывается под угрозой. Тем не менее, его помощнику удаётся уйти от заключения, получая при этом телефон Романа и доступ к его записной книжке. Этот шаг меняет жизнь Романа кардинально.

Две женщины на спасение

Как это часто бывает в комедиях, за главным мужчиной стоят две женщины, которые мчатся на его спасение, преодолевая границы и расстояния. Обе женщины готовы забыть о вражде и объединиться, ведь только они могут помочь Роману в его тяжелую минуту. Как известно, деньги решают многое, и их помощь может стать ключом к успеху.

Спектакль полон неожиданных поворотов и смешных диалогов, где противники становятся союзниками. Приходите, чтобы стать свидетелем этой авантюрной комедии, наполненной феерией эмоций, яркими образами и незабываемой атмосферой!

В ролях
Жанна Эппле
Олег Каменщиков
Яков Тихомиров
Июнь
7 июня воскресенье
19:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 1500 ₽

Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус
Спектакли по классике литературы
