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Спектакль Одноклассники

Постановка
Театр-студия Всеволода Шиловского 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Очень правдивая история о поколении сорокалетних

Празднование сорокалетия Ивана Костромитина, героя афганской войны, становится неожиданным моментом осмысления жизни для каждого из его бывших одноклассников. В этот вечер на поверхность выходят их скрытые надежды и разочарования, забытые мечты и обнаженные эмоции.

Судьбы, переплетенные временем

Судьбы героев словно разные стороны одной медали. Олигарх и священник, спившийся поэт и красавица модель, эмигрант и школьная учительница — каждый из них сталкивается с итогами собственных решений. Их истории переплетаются в едином коктейле из любви, обмана, отчаяния и надежды.

Правда сорокалетних

Это рассказ о поколении, выросшем в эпоху перемен. Когда бывшие троечники становились владельцами заводов, а гении оставались непризнанными. О времени дворовых войн, первых побед и жестоких сражений с самим собой.

Отражение жизни

История не просто рассказывает о людях, но и рисует картину абсурдного времени, которое оказалось ужасающе реальным и одновременно восхитительно прекрасным. Потому что это — жизнь.

Режиссер
Всеволод Шиловский
Всеволод Шиловский
В ролях
Всеволод Шиловский
Всеволод Шиловский
Сергей Рожнов
Софья Бородицкая
Евгения Ярушникова
Юрий Бессонов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
19:00 от 2500 ₽

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