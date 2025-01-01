Спектакль Одноклассники

Очень правдивая история о поколении сорокалетних

Празднование сорокалетия Ивана Костромитина, героя афганской войны, становится неожиданным моментом осмысления жизни для каждого из его бывших одноклассников. В этот вечер на поверхность выходят их скрытые надежды и разочарования, забытые мечты и обнаженные эмоции.

Судьбы, переплетенные временем

Судьбы героев словно разные стороны одной медали. Олигарх и священник, спившийся поэт и красавица модель, эмигрант и школьная учительница — каждый из них сталкивается с итогами собственных решений. Их истории переплетаются в едином коктейле из любви, обмана, отчаяния и надежды.

Правда сорокалетних

Это рассказ о поколении, выросшем в эпоху перемен. Когда бывшие троечники становились владельцами заводов, а гении оставались непризнанными. О времени дворовых войн, первых побед и жестоких сражений с самим собой.

Отражение жизни

История не просто рассказывает о людях, но и рисует картину абсурдного времени, которое оказалось ужасающе реальным и одновременно восхитительно прекрасным. Потому что это — жизнь.