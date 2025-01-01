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Одиссей
Киноафиша Одиссей

Спектакль Одиссей

Постановка
Karlsson Haus 12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Одиссей» — Путь к дому

«Одиссей не может умереть! Он просто пока не может вернуться домой». Так считает его сын Телемах. Отец, вынужденный воевать и странствовать, обязательно вернется героем и защитит мать от всех опасностей.

События «Одиссеи» — одного из самых богатых событиями сюжетов мировой литературы — представлены с двух разных точек зрения: глазами Одиссея и его сына Телемаха. Сцены Троянской войны, волшебница Кирка, остров Циклопов, Сцилла и Харибда, остров бога Гелиоса и возвращение на Итаку — все это разыгрывается на сцене.

Уникальное представление

Эту захватывающую и стремительно развивающуюся историю воплощают всего два актера. Белые бочки на белой сцене превращаются в бушующие волны, скалы и острова, создавая живописный ландшафт для героических приключений.

Фантастический мир Гомера

Стилизованные фигуры персонажей древнегреческого эпоса переносят зрителей в фантастический мир, полный мифов и легенд. Постановка обещает стать ярким событием театрального сезона и привлечь как любителей классики, так и новых зрителей.

Не пропустите возможность погрузиться в эту удивительную историю о приключениях Одиссея и Телемаха!

Режиссер
Алексей Лелявский
В ролях
Михаил Шеломенцев
Денис Полевиков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 августа
Karlsson Haus на Кирочной Санкт-Петербург, Кирочная, 67
19:00 от 1600 ₽

Фотографии

Одиссей Одиссей Одиссей Одиссей

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