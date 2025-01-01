Спектакль Одиссей

«Одиссей» — Путь к дому

«Одиссей не может умереть! Он просто пока не может вернуться домой». Так считает его сын Телемах. Отец, вынужденный воевать и странствовать, обязательно вернется героем и защитит мать от всех опасностей.

События «Одиссеи» — одного из самых богатых событиями сюжетов мировой литературы — представлены с двух разных точек зрения: глазами Одиссея и его сына Телемаха. Сцены Троянской войны, волшебница Кирка, остров Циклопов, Сцилла и Харибда, остров бога Гелиоса и возвращение на Итаку — все это разыгрывается на сцене.

Уникальное представление

Эту захватывающую и стремительно развивающуюся историю воплощают всего два актера. Белые бочки на белой сцене превращаются в бушующие волны, скалы и острова, создавая живописный ландшафт для героических приключений.

Фантастический мир Гомера

Стилизованные фигуры персонажей древнегреческого эпоса переносят зрителей в фантастический мир, полный мифов и легенд. Постановка обещает стать ярким событием театрального сезона и привлечь как любителей классики, так и новых зрителей.

Не пропустите возможность погрузиться в эту удивительную историю о приключениях Одиссея и Телемаха!