Одиночество
Киноафиша Одиночество

Спектакль Одиночество

Постановка
Пятый театр 16+
Продолжительность 1 час
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль о мятущихся душах в Пятом театре 

В новом камерном спектакле мы исследуем мировосприятие человека, беря за основу идеи магического реализма. Каждая история, представленная на сцене, затрагивает темы жизни, любви, амбиций и страхов. Главные герои — это натуры страстные, скрытные, религиозные и суеверные, сильные и слабые.

Тема смерти, одиночества и сексуальности пронизывает каждые судьбы персонажей. В спектакле используется специальная аудио-партитура, которая помогает создать атмосферу между сном и явью. Зрители смогут насладиться эффектом ASMR, когда вкрадчивые интонации и звуки помогают расслабиться и испытать состояние, напоминающее «мурашки» по коже.

Одной из главных задач ASMR-театра является создание максимально комфортной обстановки для зрителей. Мы забываем о внешнем мире, чтобы насладиться визуальным и сенсорным театром. На сцене вы встретите удивительную рассказчицу, которая мистическим образом перенесет всех в мир бурлящих событий загадочного городка, где каждая история о мятущихся душах обретает свое значение.

Режиссер
Денис Шибаев
В ролях
Ксения Огарь

Март
28 марта суббота
15:00
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
от 650 ₽

Фотографии

Одиночество Одиночество Одиночество Одиночество

